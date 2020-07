Čeljabinsk ocenil Hyku, podepsal s ním nový kontrakt až do roku 2023

Přestože měl v klubu platnou smlouvu i pro nadcházející sezonu Kontinentální hokejové ligy, vedení Čeljabinsku moc stálo o to, aby se s jedním ze svých klíčových hráčů už s dostatečným předstihem domluvilo na jejím prodloužení. A to se povedlo. Sedmadvacetiletý český reprezentační útočník Tomáš Hyka podepsal s Traktorem nový kontrakt platný až do konce ročníku 2022/23.