Senzační Jágrův návrat? Je možné, že ještě uspějeme, šokoval bývalý klub legendární 68

Odskočí si během sezony ze svého Kladna vypomoci formou střídavých startů Spartě, nebo se domluví s Třincem, s nímž chtěl spolupracovat už před dvěma roky po svém návratu z NHL, ale nakonec z toho sešlo? Sám Jaromír Jágr během léta nevylučoval, že by v tomto ročníku mohl obléct i dres jiného týmu, pokud by to finančně pomohlo i jeho Rytířům. Nyní ale přichází z Ruska překvapivá zpráva - o služby osmačtyřicetiletého útočníka jevil v letních měsících zájem Omsk, v němž nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL v minulosti už dvakrát působil.

Jágra v sibiřském Avangardu všichni milují. Fanoušci i vedení klubu na něj nedají dopustit. Dodnes vzpomínají, jak za něj český forvard válel nejprve v ruské Superlize v sezoně 2004/05 v době výluky NHL a pak i tři sezony mezi lety 2008 a 2011 v Kontinentální lize.

Během letošního léta si pak Avangard začal reálně pohrávat s myšlenkou přivést Jágra do klubu potřetí. V rozhovoru pro klubový kanál to potvrdil předseda představenstva Omsku Alexandr Krylov.

„Ano, mluvili jsme s ním v létě. A je možné, že ještě uspějeme," uvedl Krylov bez bližších podrobností, jak by si vzájemnou spolupráci představoval.

Jágr v červnu připustil možnost, že by během sezony mohl obléknout i jiný než kladenský dres. Ale jen za předpokladu, že by to znamenalo přínos i pro kladenský klub, který vlastní.

„Dokážu si to představit a nemluvím konkrétně o Spartě nebo jiném klubu. Opravdu si to dovedu představit, ale jen proto, že by z toho profitovali Rytíři. Podmínkou by samozřejmě bylo, že v nejdůležitější části sezony, tedy v play off, bych hrál jen za Kladno," prohlásil před necelými třemi měsíci.

Jaromír Jágr v dresu Omsku na snímku z roku 2011.

Profimedia.cz

Snahu ruských funkcionářů o přilákání Jágra do Omsku zhatila celosvětová pandemie. „Koronavirus naše plány bohužel zničil. Pořád ale doufáme, že je třeba ještě dokážeme zrealizovat," dodal Krylov, že myšlenka o Jágrovi ještě není definitivně u ledu.

Vrátí se k ní ještě?