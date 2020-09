Spartak - Chabarovsk 3:1 V KHL skórovali Radil i Tomáš Zohorna, z výhry se radoval Spartak

Zohorna poslal hosty do vedení v 17. minutě a zapsal se do statistik i v druhém utkání, do kterého v sezoně nastoupil. Obránce Mašín si v Kontinentální lize připsal premiérový start a hned v prvním zápase bodoval.

Spartak v druhé třetině otočil stav a v 48. minutě jeho vedení pojistil Radil druhým gólem v ročníku. Třicetiletý český útočník nastoupil po více než dvoutýdenní pauze a dokázal bodovat ve třetím utkání za sebou.