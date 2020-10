Jaroslavl - Jokerit 2:3 Krejčík prvním gólem v sezoně pomohl k výhře Jokeritu

Moskva 3. října (ČTK) - Hokejový obránce Jakub Krejčík poprvé po návratu do KHL vstřelil gól a pomohl Jokeritu Helsinky zvítězit na ledě Jaroslavle 3:2. Český reprezentant ve 27. minutě vrátil finskému celku vedení už 69 sekund poté, co Lokomotiv vyrovnal na 1:1. Asistenci u Krejčíkova gólu si připsal další český bek David Sklenička.

Krejčík se do Jokeritu přesunul v květnu z Kärpätu Oulu, v jehož dresu si v minulé nedokončené sezoně vysloužil nominaci do All Star týmu finské ligy. V KHL hrál dvojnásobný extraligový šampion v minulosti i za Lva Praha a Záhřeb, nyní dal v 94. utkání v soutěži pátý gól.

Jokerit, jehož kádr se v průběhu nového ročníku ocitl v karanténě, vyhrál pátý z dosavadních osmi zápasů a o skóre vystřídal Lokomotiv na šestém místě v Západní konferenci. Krejčík nastoupil teprve počtvrté.