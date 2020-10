Koronavirus Kováře nezastavil, opět září v KHL: Přestal jsem jíst hnusy, říká gólman

"Samozřejmě, že u nás teď panuje spokojenost. Na druhou stranu soutěž je v naší konferenci příšerně vyrovnaná, a kdybychom prohráli dva zápasy za sebou, tak můžeme spadnout na šesté místo. Žádný přehnaný optimismus, ale samozřejmě, že jsme rádi, že jsme mezi top šesti týmy, kde jsme si před sezonou říkali, že bychom chtěli být," řekl Kovář ČTK.

Odchovanec Písku začal v Jekatěrinburgu již sedmou sezonu a stejně jako v minulých letech je jasnou jedničkou týmu. Stejně jako dříve v Česku odpočívá na střídačce jen minimálně.

"V původním plánu letos bylo, že budu dostávat více volna. I vzhledem k tomu, že jsme marodili a příprava byla krátká kvůli karanténám a koronaviru. Ale hodně rychle se to vrátilo do kolejí, na které jsem byl zvyklý posledních deset let. Mám odchytáno třináct z patnácti zápasů," uvedl Kovář.

Na ledě zatím strávil 791:24 minuty, nejvíce ze všech brankářů v soutěži. "Jsem rád, že chytám. My jsme zatím snad nejvíce vylučovaný tým a létá nám nejvíce střel na bránu, takže práce mám dost. Občas bych uvítal i nějaký odpočinek, ale nedá se nic dělat. Na druhou stranu nám letos ubrali dva zápasy v základní části, takže je občas trošku více volna mezi zápasy. Zatím se to dá zvládat," řekl.

Do každého zápasu musíte jít naplno

Více prostoru než jeho náhradníci Vladislav Gross a Vladimir Galkin dostává i s ohledem na těsné výsledky Avtomobilistu. "V létě, kdy na vás není tlak výsledků, se vždy dobře plánuje. Co mám zkušenosti, tak to ale pak nikdy nevyjde. My hrajeme od prvního zápasu strašně vyrovnané zápasy a většinou je rozdíl jen jeden gól. Máme hodně prodloužení, takže trenér asi cítí, že není chvíle na odpočinek. Do každého utkání musíme jít naplno," poznamenal Kovář.

Stejně jako brankářská opora v aktuální sezoně stále hraje i hlavní hvězda týmu dvaačtyřicetiletý Pavel Dacjuk. "V minulé sezoně jej trenér nechával odpočívat, ale letos si nedovedeme představit, že by měl vynechat jeden zápas, protože bez něj bychom v útoku byli poloviční," ocenil Kovář člena Triple Gold Clubu.

Dacjuk se do rodného města vrátil před rokem a aktuálně je druhý v kanadském bodování KHL za spoluhráčem Alexejem Makejevem. "Oproti minulé sezoně, kdy jej trenér trošku zašlapal do třetí pětky, tak je v první lajně a dostal k sobě dvě nejlepší křídla. Navíc Rusy, takže si dobře rozumí a šlape jim to. V každém zápase předvádí neskutečné věci a jsem rád, že to můžu zažít, protože jestli je to jeho poslední sezona kariéry, tak jsem rád, že se mi poštěstilo si s ním zahrát," uvedl Kovář.

Zvyšuje se i počet diváků

Zatímco v Česku se v současnosti veškerý sport kvůli koronaviru zastavil, KHL pokračuje. I když celky hrající mezinárodní ruskou soutěž měly s covidem-19 velké problémy. "Řekl bych, že teď už je to perfektní. Kromě Magnitogorsku a zahraničních týmů, tak si všichni koronavirem prošli. Devatenáct z 23 (klubů) jsou promořené. V Ufě a Petrohradu se teď vrátili poslední nemocní hráči a teď se pojede v plných sestavách," uvedl Kovář s tím, že se zvyšuje i počet diváků, kteří mohou do hledišť. "Myslím si, že už jsou i stadiony s povolenou sedmdesátiprocentní kapacitou," řekl.

Český brankář Jakub Kovář čelí střele při utkání s Německem.

Vlastimil Vacek, Právo

Hráči, kteří nemoc prodělali, podle něj nyní koronavirus chytit ani přenášet nemohou. "Takže není důvod nehrát. Když majitelé klubů chtějí hrát, my jsme rádi, že můžeme. Představa, že bychom tady seděli zavření v bytech a čekali, až se situace zlepší, je příšerná. Podle vyhlídek se nemusí zlepšit několik let," podotkl Kovář.

Účastník olympijských her v Soči a čtyř světových šampionátů byl před sezonou sám nemocný. "Bylo to náročné. Měl jsem dvakrát přeseklou přípravu. Trénoval jsem šest týdnů na ledě doma v Písku, pak jsem přiletěl do Ruska a byl jsem 14 dní na hotelu v karanténě. Pak jsem dvanáct dní trénoval, odchytal jsem dva přáteláky, nakazili jsme se a marodil jsem dalších dvanáct dní. A po druhém negativním testu jsem dvakrát trénoval a začaly (ligové) zápasy," uvedl Kovář.

Jako kdybych běžel maraton s maskou

I kvůli tomu se v prvních dvou zápasech necítil dobře. "Bylo to, jako kdybych běžel maraton s maskou, která mi nepouští tolik kyslíku, kolik potřebuju. Byl jsem příšerně zadýchaný, motala se mi hlava, bylo to fakt těžké. V lize si tím ale prošlo možná 85 procent hráčů, takže jsme se s tím museli každý poprat," řekl Kovář.

Věří, že nemoc na něm nezanechala následky. "Doufám, že to bude stejné, jako když člověk prodělá chřipku. Vytvoří si nějaké protilátky a jede se dále," podotkl.

Jakub Kovář během tréninku v rámci kempu hokejové reprezentace před MS

Vlastimil Vacek, Právo

Dobře se však cítí i proto, že po nemoci výrazně upravil jídelníček. "Poté, co jsem se vrátil na led, tak jsem vynechal spoustu věcí nepotřebných pro tělo a myslím si, že i to mi pomohlo. Přestal jsem jíst hnusy. Dnes jsem měsíc totálně bez cukru, lepek mám maximálně jednou týdně, červené maso nejím vůbec. Maximálně rybu nebo krevety," popsal úpravu stravy, díky které zhubl šest kilogramů.

Stinnou stránkou současné situace je ale fakt, že je v Rusku sám bez rodiny. "To je nejhorší. Všichni cizinci jsou v Rusku sami, protože jsou zavřené hranice a Rusové sem nikoho nepouští. Rodina nedostala víza a ty, kteří jej mají, tak sem stejně nepouští. A podle posledních zpráv to nevypadá, že by se sem rodiny v tomto kalendářním roce dostaly. A kdo ví, jestli vůbec v této sezoně," dodal Kovář.