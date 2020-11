Novosibirsk - Minsk 0:6 Výtečný Furch pomohl k demolici Novosibirsku

V domácí brance začal Harri Säteri, ale už v osmé minutě ho za stavu 0:2 vystřídal Anton Krasotkin. Jeho černá chvilka přišla v 11. minutě, kdy během 45 sekund dostal tři góly a na led se vrátil Säteri.

Furch zneškodnil 34 střel a poprvé po přestupu do běloruského týmu udržel v KHL čisté konto. Celkem se mu to v základní části Kontinentální ligy podařilo už podvacáté, jednu nulu navíc přidal v play off.