Jágr odletěl do Moskvy, je znovu s Omskem! Nabídku jsem okamžitě přijal, hlásí 68

„Když jsem slyšel, že Avangard letos slaví výročí, okamžitě jsem přijal pozvání," cituje Jágra ruský sportovní server championat.com.

Osmačtyřicetiletý nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL se ale po necelých deseti letech nevracel do Omsku. Tamní hala totiž prochází rekonstrukcí, takže Avangard hraje své domácí zápasy v Moskevské oblasti ve městě Balašicha. Pondělní slavnostní zápas se však uskutečnil přímo v ruské metropoli ve VTB Areně, v níž doma nastupuje moskevské Dynamo.

„Sedmdesát let je dlouhá doba, je to velký příběh. A jsem rád, že se mohu stát jeho součástí. Když jsem v roce 2005 podepsal smlouvu s Avangardem, nic jsem o městě ani klubu nevěděl. Ale bylo to krásné období mé kariéry. Ani jsem se po té sezoně nechtěl vracet do NHL, ale nakonec jsem se do ní vrátil," připomenul Jágr své tehdejší angažmá u NY Rangers.

Jaromír Jágr. Kdy znovu oblékne v zápase kladenský dres?

Vlastimil Vacek, Právo

Od Omsku dnes obdržel současný dres Avangardu s číslem 68 a se svou jmenovkou. A pak trpělivě odpovídal na dotazy ruských žurnalistů. Řada z nich směřovala na jeho hokejovou budoucnost. A Jágr potvrdil, že končit ještě nehodlá. Rád by vydržel minimálně do padesátky, kterou oslaví v únoru 2022.

„Je těžké říct, jak dlouho ještě budu hrát hokej, protože hra je čím dál těžší. Trochu jsem ztratil drajv, dřív jsem chtěl všem dokázat, že jsem lepší a lepší. Ale chci říct, že tohle rozhodně není poslední rok mé kariéry," zdůraznil hrající majitel prvoligových kladenských Rytířů.

„Jde o to, že letos jsme měli hrát Winter Classic pod širým nebem (ve Špindlerově Mlýně), ale kvůli koronaviru to bylo odloženo. Proto teď nemohu skončit," věří Jágr, že zápasu pod širým nebem v horském prostředí se dočká za rok.

Kvůli koronavirové pandemii se letos nemohl připravovat na sezonu tak intenzivně, jak byl v minulosti zvyklý. Před pozastavením soutěží v Česku za své Kladno do zápasů první ligy nezasáhl, debutu v ročníku by se tak mohl dočkat 1. prosince, kdy Rytíře čeká restart soutěže.

„Chci hrát tuto sezonu, ale nejdřív se se to stane až v play off. Chci být hráčem, který svému týmu pomáhá vyhrávat. Teď v takové formě nejsem," cituje championat.com Jágrova slova. Je otázkou, jestli je slavná 68 opravdu řekla takto, nebo je ruští novináři špatně pochopili.

„Každopádně chci týmu pomoct k návratu do extraligy," zakončil Jágr.