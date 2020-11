Hrubcovi stačilo jen půl hodiny taxíkem po Moskvě, aby se stal gólmanem Omsku. Nuly v KHL sbírá v jeden den

Poprvé v kariéře přestupoval během sezony. Místo čínského Kunlunu teď 29letý Šimon Hrubec hájí branku Omsku a stěhování měl snadnější, než by se zdálo. Oba kluby totiž hrají domácí zápasy KHL v moskevském azylu, takže českému gólmanovi stačilo místo směr Mytišči začít jezdit do oblasti Balašicha.

Byl i pro vás překvapením zájem Omsku?

Docela jo, když jsem viděl, jak skvělé gólmany na soupisce mají. Zatím se ale točíme jen s Bobkovem, protože Garipov marodil. Na ostrou konkurenci jsem ale připraven a věřím, že mě posune dál. Dostal jsem v Avangardu šanci a teď musím dokázat, že jsem tu právem.

Jak se přestup začátkem listopadu zrodil?

Šlo o neskutečně rychlou akci a klobouk dolů před agentem Robertem Spálenkou ze Sport Investu, který odvedl skvělou práci. Skoro dva dny jsme prakticky neodložili telefon, ani jsem se nestihl pořádně ozvat rodině do Česka. Pak jsem ale přejel jen půl hodiny taxíkem na jiné moskevské předměstí a měl nové angažmá.

Je pro vás ambiciózní Avangard velkou výzvou?

Určitě, navíc má jednoznačně nejhezčí logo z celé ligy. Těší mě, že zase budu pod tlakem velkého očekávání. S Třincem jsem hrál sedm sezon o extraligový titul a najednou jsem se loni v létě ocitl v klubu, který takové ambice v obrovské konkurenci KHL jednoduše neměl. To říkám při vší úctě, kterou ke Kunlunu cítím.

Jak budete vzpomínat na čínské angažmá?

Jsem rád, že jsem ten krok z komfortní třinecké zóny udělal. Kunlun mi umožnil nahlédnout do KHL. Přestože jsem přicházel v pozici jasné dvojky za Smithem, dokázal jsem si v průběhu času vybudovat svou pozici. Teď byla ale správná chvíle posunout se zase někam dál. Nechtěl bych jednou litovat, že jsem něco nezkusil.

Teď chytáte za kvalitnější obranou, je to výhoda?

V principu samozřejmě ano, ale je třeba to vnímat i z druhého úhlu pohledu. V Kunlunu jsem byl často pod palbou, tři zápasy po sobě mi tam napočítali statistici 50 střel na branku. V Omsku je gólman v menší permanenci, nicméně potřebuje vytáhnout skvělý zákrok v klíčovém momentu.

Odchytal jste za Omsk zatím čtyři utkání a v žádném nedostal víc než dva góly. Naposledy jste se proti Kazani dokonce blýskl nulou. Takže spokojenost s formou?

V pondělí proti Kazani to byl jasně můj nejlepší výkon v sezoně a řekl bych i celého Avangardu. Byla to skvělá práce týmu. Cítil jsem se od začátku opravdu dobře, obránci skvěle čistili prostor a blokovali střely, takže jsem prakticky neustále viděl puk a k čistému kontu mi stačilo jen osmnáct zásahů. Potěšilo, že jsem takhle přispěl právě ve výročním zápase k oslavám 70 let omského hokeje, který jsme hráli speciálně v centru Moskvy v hale Dynama.

Pozvání na oslavě přijal i Jaromír Jágr. Stihli jste si po zápase promluvit?

Přišel za mnou a Jirkou Sekáčem do kabiny a říkal, že jsme proti nejlepšímu týmu konference odehráli skvělý zápas. Gratulace od něj k vítězství a nule fakt potěší. Byl čas si chvíli povídat, probírali jsme i osobní témata, jako jsou třeba víza pro moji rodinu, a taky jsem se mu pochlubil překvapením od manželky.

O co šlo?

Poslala mi hned po zápase fotografii, kde držím puk po prvním čistém kontu v KHL. Je tam stejné datum, 23. listopadu, akorát loňského roku. Vůbec jsem si nevzpomněl, že mám taky takové malé soukromé jubileum, ale žena to měla nachystané. Udělal jsem tou nulou proti Kazani radost i jí.

Bylo pro vás snadnější zapadnout do týmu, když máte v kabině i českého spoluhráče?

Těší mě, že jsem tu potkal Sekyho, který už dobře zná Avangard a navíc výborně ovládá jazyk. Já sice za poslední dva roky výrazně vylepšil angličtinu, ale v ruštině mám ještě na čem pracovat.

V Omsku působil před osmnácti lety i Jaroslav Kameš, trenér gólmanů v Třinci. Mluvili jste o tom spolu?

Smáli jsme se, kolik paralel nás spojuje. Jeho syn se narodil 30. června jako já, Čavar v posledním roce v české extralize získal se Vsetínem titul – stejně jako já s Třincem. Teď se nám protne i Omsk, který mi vychválil. Taky v mých očích patří Avantgard mezi top čtyři týmy celé soutěže. S otevřenou pusou jsem zíral, jak komfortní zázemí v moskevském azylu nabízí, a zcela konsternovaný a s otevřenou pusou jsem posílal videa rodině a kamarádům.