Will si poprvé zachytal v play off KHL, porážce už nezabránil

Brankář Roman Will má za sebou debut v bojích o Gagarinův pohár. V třetím utkání osmifinále play off Kontinentální hokejové ligy nahradil za stavu 0:3 v 32. minutě v brance Čeljabinsku Ivana Fedotova, jeho tým nakonec podlehl Ufě 0:4.

Český brankář Roman Will během utkání v rámci turnaje Channel One Cup s Finy v Plzni.

Willa hosté nepřekonali, poslední gól vstřelil v poslední minutě při hře domácího týmu bez brankáře Vjačeslav Soloduchin. Ufa se ujala v sérii vedení 2:1.

Will, který přišel do Traktoru před touto sezonou, odchytal v základní části KHL 37 utkání, v play off se dostal do akce poprvé.

Útočník Čeljabinsku Tomáš Hyka, který v předchozích čtyřech zápasech nasbíral sedm kanadských bodů za dva góly a pět asistencí, vyšel tentokrát naprázdno.