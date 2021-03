Brankář Kovář chytal v play off se zraněním, čeká ho operace

Hokejový brankář Jakub Kovář z Jekatěrinburgu chytal play off Kontinentální ligy se zraněním. Vedení klubu po vyřazení Avtomobilistu v prvním kole s Omskem potvrdilo, že jednička týmu nebyla stoprocentně fit. V příštích dnech by Kováře měla čekat operace menisku.

"Je to tak, brzy půjde na operaci. Zranil se před začátkem play off, ale nebylo to tak vážné, aby nemohl chytat. Aby se ale dobře připravil na další sezonu, bude potřeba zásah chirurga," uvedl ředitel klubu Maxim Rjabkov pro Sport24.

Jekatěrinburg prohrál s Omskem 1:4 na zápasy a Kovář odchytal všechna utkání. Při úspěšnosti 91,8 procent inkasoval celkem 15 branek, což je průměr 2,78 na utkání. V KHL působí dvaatřicetiletý český gólman již od roku 2013, s výjimkou jedné sezony v Jekatěrinburgu.