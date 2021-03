Hyka se Sedlákem byli v základní části nejproduktivnějšími hráči Čeljabinsku, ale v play off se střelecky neprosadili. Hyka si připsal v minulých zápasech tři asistence, Sedlák vůbec nebodoval. Will nastoupil do dvou utkání, dnes zůstal na lavičce.

V prvním kole bojů o Gagarinův pohár už zůstává nedohraná pouze jedna série, ve Východní konferenci vede Barys Nur-Sultan nad Magnitogorskem 3:2 na zápasy.