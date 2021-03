Admiral Vladivostok se po roční pauze vrací do Kontinentální hokejové ligy. Rada guvernérů soutěže se rozhodla klub z Dálného východu přijmout, pokud vyrovná své finanční závazky z minulosti.

Vladivostok se po roční pauze vrací do Kontinentální hokejové ligy (archivní foto)

Vladivostok působil v KHL od roku 2013 sedm sezon, během nichž se třikrát probojoval do play off. Loni na jaře Admiral i kvůli pandemii koronaviru přišel o finanční podporu Přímořského kraje a do aktuálního ročníku soutěže se nepřihlásil.

Rada guvernérů KHL dnes uvedla, že klub bude do soutěže přijat, pokud do 31. července zaplatí dlužné částky hráčům a trenérům ze sezony 2017/18. Pokud tak učiní, liga bude mít včetně aktuálních týmů 24 účastníků.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>