Buchtele končí ve Slovanu, vrátí se do extraligy? Kašpar míří na operaci

Slovan Bratislava na sociální síti oznámil, že sedmadvacetiletému hokejistovi umožní prodloužení sezóny s největší pravděpodobností v české nejvyšší soutěži. Neupřesnil, ve kterém českém klubu bude Buchtele pokračovat, spekuluje se však o pražské Spartě, kde už rodák z Hradce Králové před odchodem na Slovensko působil. Dvojnásobný mistr extraligy s Pardubicemi odehrál za Slovan 41 utkání s bilancí šest branek a pět asistencí.

Předčasně ukončil sezónu další český útočník Slovanu Lukáš Kašpar. Podstatnou část totiž odehrál s blíže nespecifikovaným zraněním v dolní části těla. Navzdory tomu nasbíral slušných 21 kanadských bodů. Zranění tlumil léky, ale do značné míry ovlivňovalo jeho výkony. „Zranění jsem konzultoval s doktory i s vedením klubu a postupně bylo jasné, že operace bude nevyhnutelná," řekl Kašpar pro klubový web.

Český útočník vyslovil nespokojenost se sezónou 2017/2018, v níž Slovan opět nepostoupil do play off KHL. „O možnost bojovat o první osmičku jsme přišli příliš brzo. Bodový odstup byl značný. V průběhu sezóny jsme nedokázali získávat body především na kluzištích soupeřů, co byla hlavní příčina špatného postavení. Některá utkání jsme odehráli velmi dobře i proti favoritům, ale bylo jich málo," dodal Kašpar