Jandač počítá, že po MS skončí. Ve hře je angažmá v Magnitogorsku

Hokejový trenér Josef Jandač v pondělí po tréninku reprezentace na soustředění v Příbrami připustil svůj konec u národního týmu po květnovém mistrovství světa. „Vyprší mi dvouletý kontrakt na pozici kouče a tím, že se z žádné akce nepřivezla medaile, tak to pro mě není zrovna úspěšné období. Teď jsem na tom tak, že s prezidentem svazu Králem neřešíme prodloužení smlouvy," řekl.

Web championat.ru už píše, že má Jandač převzít ruský Magnitogorsk, což ale 48letý kouč nechtěl potvrdit. Návrat do Kontinentální ligy, kde už kdysi vedl pražský Lev, však nevyloučil. „Registruju zájem klubů z KHL, ale je to spíš jen takové oťukávání. Nějaká jednání sice už proběhla, ale nic konkrétního není hotové," prohlásil.

Ruské zdroje však uvádějí, že viceprezident Magnitogorsku Gennadij Veličkin letí do Česka, aby s Jandačem hovořil osobně. Schůzky by se měl zúčastnit také Viktor Kozlov. Někdejší útočník ruské reprezentace vedl klub na konci sezóny, před několika dny byl jmenován asistentem nového kouče, jehož jméno slíbil Metallurg oznámit v horizontu dvou tří týdnů.

Český svaz ledního hokeje se v celé věci zahalil do mlhy trochu zvláštního mlčení. Kromě toho, že šéf svazu Tomáš Král jen tak mimo řečí naznačil, že se hledá nová podoba realizačního týmu reprezentace. „Bavili jsme se spolu, pan Král má nějaké představy a ptal se mě i na moje plány. Nepotřebuju mít teď rychle něco vyřešeno. Práce u reprezentace mě baví a hrozně rád bych přivezl z Kodaně medaili. Co se mnou bude po šampionátu, to se teprve uvidí," řekl Jandač.

Oficiálně vedení českého hokeje mlčí. „Víc tohle téma nebudeme komentovat. Národní mužstvo se pod vedením Josefa Jandače připravuje na mistrovství světa, to je pro všechny jednoznačná priorita. Otázkami týkajícími se dalšího obsazení trenérských pozic reprezentace se bude zabývat až výkonný výbor v červnu," uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.