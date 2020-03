V pondělí 23. března zahájí hokejová reprezentace v Karlových Varech přípravu na světový šampionát, který by se měl letos uskutečnit od 8. do 24. května v Curychu a Lausanne. Svěřenci trenéra Miloše Říhy sehrají před MS devět zápasů, šest z nich v domácím prostředí - utkání Euro Hockey Challenge ve Znojmě a Hradci Králové, duely Českých hokejových her v Brně.