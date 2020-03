Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel sice minulý týden připustil, že Rusové nabídli uskutečnit květnový turnaj místo Švýcarska v Soči, tato varianta ale přijde Královi jako nepravděpodobná.

„Možné je samozřejmě všechno, ale že by se mistrovství světa letos hrálo někde jinde než ve Švýcarsku, si nemyslím," prohlásil svazový šéf v pondělí odpoledne.

Trenér Miloš Říha během utkání v rámci turnaje Channel One Cup v Plzni proti Finsku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když vidím, jak se to s koronavirem vyvíjí, tak si ani nedovedu představit, že se mistrovství světa bude letos hrát," řekl jasně Král.

„Do 17. března budeme znát stanovisko IIHF k mistrovství světa, které se bude odvíjet od přístupu a rozhodnutí švýcarské vlády. 15. duben je deadline pro rozhodnutí, jestli se mistrovství světa bude, nebo nebude konat," připomíná důležitá data generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

„V půli března bychom už měli vědět stanovisko IIHF, což může být celkem důležité. Fasel je Švýcar, končí ve funkci šéfa IIHF a chtěl se rozloučit doma. Sedí nad tím každý den a řeší to," míní Král, jenž je ale skeptický.

„Jak situace současně vypadá a jak se vyvíjí, tak nevím, co by se muselo stát, aby se 15. dubna mohlo zodpovědně říct, že se mistrovství světa bude konat a že nebude problém. To říkám na rovinu, i když bych byl samozřejmě šťastný, kdyby to tak bylo. Není to jen o tom, že Švýcaři řeknou, že už je to lepší a že se bude hrát," uvedl šéf českého hokejového svazu.

A má na mysli třeba Kazachstán, nováčka elitní kategorie MS. „Kazachstán, tuším, do 1. června zakázal svým občanům výjezdy ven. Proto už je Kazachstán z účasti na MS v podstatě venku. Pak je tu Itálie, v níž je celostátní karanténa a skoro zavřené státní hranice. Jedna věc je rozhodnout, že by se hrálo, druhou věcí ale je, jak by mistrovství vypadalo a kdo by na něj vůbec přijel," připomíná Král několik proměnných.

A to navíc podle něj může v NHL Hráčská asociace (NHLPA) přijmout opatření, aby hráči z NHL na MS nejezdili.

Kvůli hrozbě koronaviru navíc visí otazník nad utkáními Euro Hockey Challenge i Českých hokejových her, které se měly v Brně uskutečnit jen týden před startem světového šampionátu.

„Program budeme přizpůsobovat tomu, jak to bude vypadat s mistrovstvím světa. Pokud by MS nebylo, je otázkou, jestli má smysl se sportovně připravovat na turnaj, který nebude. Na druhou stranu tu jsou různé závazky, které musíme a chceme plnit. Dneska tedy neumím odpovědět, jestli se zápasy Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge uskuteční," krčí rameny Urban.

„Kromě situace v Česku bude záležet na jednáních se zeměmi, které se mají turnaje v Brně zúčastnit. Naším cílem je turnaj odehrát, chceme splnit veškeré závazky. Pokud nám to nikdo nezakáže, nebudeme papežštější než papež," uzavírá Urban.