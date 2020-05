Mistrovství světa v hokeji v Curychu a Lausanne právě v těchto dnech mělo být v plném proudu, ale kvůli koronaviru bylo zrušeno. Švýcaři po počátečním totálním rozčarování a zmaru stále více živí naději, že by se do jejich země mohl šampionát záhy dostat, i když pořadatelství je už přiděleno až do roku 2025.