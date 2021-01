Hokejové MS příští rok v Praze? V tuto chvíli jde o rovinu spekulací, říká Bříza

„Za daných podmínek nelze vyloučit mistrovství světa v České republice nebo na Slovensku," cituje švýcarský server watson.ch Reného Fasela, prezidenta Mezinárodní hokejové federace.

Překvapení? Ano! A co na to vedení Českého hokeje? „René Fasel chce mluvit s běloruskou stranou, během ledna bychom měli mít další jednání, protože musíme rozhodnout definitivně o pořadatelích. On píše, že jsou hypoteticky další možnosti, což je Riga a zároveň říká, že nevylučuje, že by se mistrovství světa mohlo konat v Praze nebo Bratislavě. To je všechno. My jsme nikdy nejednali ani na půdě IIHF, ani jsme to neměli na výkonném výboru svazu. Stále platí, že MS je alokováno a schváleno Minsku a Rize. Celé to nyní uzavírám tím, že tu je stále mnoho neznámých. U této odpovědi zůstanu. V této chvíli jde o rovinu spekulací," řekl k této informaci Petr Bříza, který působí v Radě Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF).

Fasel po prodělaném koronaviru a následné karanténě, kvůli čemuž musel odložit na první polovinu prosince naplánovanou schůzku s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, má v nejbližším termínu letět do Minsku, kde by měl jednat o světovém šampionátu. Jaký bude výsledek, lze jen odhadovat.

Petr Bříza.

Vlastimil Vacek, Právo

Rusko jako případná náhradní destinace padá z důvodu dvouletého zákazu činnosti za doping. Lotyško má zase jen jednu arénu s minimální kapacitou deset tisíc sedaček. Podle Fasela je taková, případně větší velikost arény nutná. „Pokud by byl povolen omezený počet diváků, musíme se spolehnout na velkou arénu," cituje dále švýcarský server Fasela. A odehrát celý turnaj v jedné hale, je nepravděpodobné.

Další eventualitou by mohlo být přesunutí zápasů na sever Evropy. Jenže ve Finsku bude světový šampionát už v roce 2022 a ve Švédsku o tři roky později, takže i tato varianta se zdá velmi málo pravděpodobná.

Za dané situace přichází v úvahu zmíněná Praha, nebo Bratislava, případně spolupráce obou metropolí, jak sám Fasel připustil. „Český svaz ledního hokeje O2 arenu ohledně pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji 2021 neoslovil. Dle našich informací nedošlo ani k oslovení ČSLH ze strany IIHF," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bestsport, O2 areny a O2 universum Robert Schaffer.

Jisté je, že Česko a Slovensko umí uspořádat mistrovství světa, navíc chodí hodně fanoušků, ale vzhledem k situaci okolo koronaviru je věc složitější, a to také z finančního hlediska.

„IIHF se na nás v tomto směru neobrátila. Navíc šampionát by se s největší pravděpodobností musel konat bez diváků, případně v omezeném počtu, takže pro nás by to bylo bez případné kompenzace IIHF neproveditelné. V každém případě nás s touto myšlenkou zatím nikdo neoslovil, pro nás to je ryzí spekulace," vyjádřil se také mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>