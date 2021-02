Už je to hotové, Mezinárodní hokejová federace v úterý odpoledne oznámila pořadatele letošního mistrovství světa, které se uskuteční od 21. května do 6. června. Turnaj nakonec uspořádá jen lotyšská Riga, která původně měla hostit šampionát s běloruským Minskem. Tomu IIHF pořadatelství před dvěma týdny sebrala kvůli nestabilní politické situaci v zemi.

O pořadatelství MS dnes rozhodla čtrnáctičlenná Rada IIHF, jejímž členem je i Čech Petr Bříza.

Po odebrání spolupořadatelství Minsku bylo ve hře několik variant. Spekulovalo se, že spolu s Rigou by turnaj mohla hostit slovenská Bratislava, nebo dánský Herning. Nakonec však vyhrála možnost uspořádat turnaj v jediném městě. I kvůli pandemii covid-19 je dle IIHF nejbezpečnější odehrát turnaj na jednom místě. Hlavně s ohledem na snadné cestování...

„Rád bych poděkoval Dánsku a Slovensku za jejich ochotu převzít hostitelské povinnosti pro MS za tak krátký čas. Nakonec ale Rada IIHF věří, že uspořádat turnaj jen v jedné zemi nám umožní být flexibilní," prohlásil prezident IIHF René Fasel.

Hlavním dějištěm turnaje bude Arena Riga (kapacita 10 tisíc), v níž hraje své domácí zápasy v KHL Dinamo. Arena Riga bude hostit všechny zápasy skupiny B (Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie, Kazachstán), dvě čtvrtfinále, obě semifinále a zápasy o medaile.

Kapacita pro šest tisíc fanoušků

Skupina A (tvoří ji Česko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie) se odehraje v olympijském sportovním centru v Rize, které bude přeměněno na kluziště s kapacitou pro 6 tisíc lidí. Uskuteční se tu i dvě čtvrtfinále. Olympijské sportovní centrum je od Areny Riga vzdáleno jen 150 metrů, takže nebude problém v případě potřeby vytvořit efektivní bublinu pro všechny účastníky turnaje.

Zimní stadion Daugava, jenž je vzdálen přibližně 10 minut od Areny Riga, poslouží jako tréninková hala, v níž budou týmům k dispozici dvě kluziště. Zimák je zatím ve výstavbě, dokončen by měl být koncem března.

"V situaci, která nastala, bylo Lotyšsko favoritem. Nejde o překvapivou informaci, důvody vyplývají z covidových problémů. Musíme počítat, že podmínky budou z části provizorní," řekl Sport.cz za český hokejový svaz jeho tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Všech šestnáct národních týmů bude ubytováno v jednom hotelu. Prozatím platí, že turnaj se uskuteční za přísných hygienických opatřeních v bublině. Zatím se nepředpokládá, že by na zápasy mohli diváci.

„Pokud jde o důvody rozhodnutí, tak to byly cestovní komplikace při přeshraničním styku v současné situaci. To znamená nové testování mezi základní skupinou a čtvrtfinále, pak by se pravděpodobně týmy musely čekat na výsledky a nemohly by na led. Polovina účastníků čtvrtfinále by tím byla znevýhodněna," připomíná Zikmund.

IIHF uvádí, že pokud by se koronavirová situace v Lotyšsku do startu MS zlepšila natolik, že by divákům byla umožněna přítomnost na stadionu, IIHF by spolu s organizátory turnaje byla připravena zahájit prodej vstupenek do tří dnů od příslušného rozhodnutí lotyšské vlády.

„Můžeme najít nákladově efektivní řešení pro implementaci konceptu bubliny, zároveň se můžeme připravit na přivítání fanoušků na MS, pokud to bude bezpečné," dodal Fasel.

V Rize se naposledy MS uskutečnilo v roce 2006, česká reprezentace tehdy pod vedením hlavního trenéra Aloise Hadamczika brala stříbrné medaile.