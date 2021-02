Hokejové mistrovství světa má jednu jistotu, proběhne v Lotyšsku. Řada otázek se nyní ale bude teprve podrobněji řešit. Budou moct na zápasy fanoušci a kolik také uvidí hráčů z NHL, jaká bude bublina? Odpovědi se budou hledat v nadcházejících týdnech. „Rozhodnutí o pořadatelství padlo, v této chvíli se nám vrací do hry nejprotivnější hráč poslední sezony, a to je covid-19 a všechny restrikce, které pro šampionát platí. Bude to neuvěřitelná výzva pro organizátory, IIHF a hráče,“ řekl na nominační tiskové konferenci před Švédskými hrami člen Rady IIHF Petr Bříza.

Organizátoři světového šampionátu budou ve spolupráci s IIHF chtít využít zkušeností z bubliny NHL, případně světového šampionátu dvacítek. „Krátkodobý turnaj má svá specifika - 16 týmů, 17 dní, ale týmy přijedou dopředu, musí se dodržovat lotyšská vládní nařízení. V příštích týdnech bude docházet ke spoustě mítinků. Manažeři IIHF budou hledat odpovědi na všechny otázky. Jsme si jisti, že lotyšská strana zajistí funkčnost bubliny," přemýšlí o dalších krocích Bříza.

Mistrovství světa bez hráčů z NHL by bylo ochuzením. Konec základní části zámořské ligy je naplánován na 8. května, ale už došlo k některým posunům v zápasech, to může mít vliv na příjezd hráčů. "Pokud budou chtít přijet z důvodu vlastní bezpečnosti," upozorňuje Bříza.

Více jak sto hráčů z NHL bylo součástí posledních mistrovství světa. „Věřím, že se povede hráče NHL do Evropy a do Lotyšska nalákat, to pomůže kvalitě turnaje," věří pozitivní variantě Bříza. Český zástupce v IIHF věří i v otázce fanoušků na samotném turnaji.

Nominace se nerodila lehce. Jednání s některými kluby jsou nedůstojná, stěžuje si Filip Pešán

Sport.cz, Český hokej

„Zatím se počítá, že celé mistrovství světa bude bez diváků, ale věříme, že může v příštích měsících dojít ke kompromisnímu řešení s lotyšskou vládou. Nevíme, jestli to bude 20, 30, 40 % diváků. Prioritou IIHF je dohoda s lotyšskou vládou, aby se mohli diváci zúčastnit," dodal Bříza.

Kolik hráčů NHL se stane součástí českého týmu, je nyní ve hvězdách. Důležitá budou jednání se samotnými hokejisty, proto vidí vedení české reprezentace řešení v přímé komunikaci.

„Koncem dubna mám v plánu odletět za velkou louži a začít komunikovat s hráči NHL. Pro nás je extrémně důležité s nimi komunikovat. Jestli to bude možný, to v tuto chvíli nedokážu odpovědět. Cesta je naplánovaná, jestli ji budeme moct realizovat, to je zatím ve hvězdách. Pro nás je ale extrémně důležité, abychom s hráči nekomunikovali po telefonu, ale aby docházelo k osobnímu kontaktu. Doufám, že se nám to podaří," přeje si Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace.

S tímto souhlasí také hlavní kouč národního mužstva. Ten ale také neví, jaká bude situace za pár týdnů. Šampionát se od 21. května do 6. června uskuteční výhradně v lotyšské Rize, tam bude směřovat zájem hokejových fanoušků.

„V této těžké covidové době bude návštěva (za hráči NHL) zlomová v tom, abychom hráče motivovali reprezentovat po tak těžké sezoně v bublinách, které budou mít za sebou. Pracujeme na tom, chtěli bychom společně (s Nedvědem) odletět, ale uvidíme, jestli nám to opatření dovolí," přidal svůj pohled Pešán.