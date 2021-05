Vytáhl jste řadu výborných zákroků. Byť jste se neocitl v ohni střel, tým jste v důležitých chvílích podržel. Jak jste si užíval zápas?

Hrozně mě bavil. Furt se tam něco dělo, hrál se hokej nahoru dolů. My bojovali, oni byli výborně připravení. Skvělej zápas ve velkém tempu a v krásné aréně. (úsměv)

Která pasáž zápasu byla z vašeho pohledu klíčová?

Vypíchl bych moment ve druhé třetině, kdy tam Hanzi (Hanzl) a kluci zblokovali snad tři střely za sebou... To bylo klíčové, kde se zápas prostě zlomil. I když to stále bylo 0:0, myslím si, že se pak utkání překlenulo na naši stranu.

Kryl jste několik velkých šancí, dvakrát na vás uháněl Slafkovský. Jak vám bylo při jeho nájezdech?

To je moje práce vytáhnout tyhle dva tři zákroky, které pomůžou týmu a udrží ho ve hře. Kdybych z nich dostal dva góly, dopadne zápas jinak. U prvního nájezdu Slafkovského mi pomohl Andrej Šustr, který se výborně vracel a udělal to útočníkovi velmi těžký.

Slováci hráli velmi dobře, napadali, sršeli pohybem, vytvářeli si příležitosti. Považujete dnešní duel za výborný test před MS?

Ano. Je důležité, že vždycky zatím najdeme cestu, jak vyhrát. Tyhle zápasy nám v budoucnu nebo ve vypjatých chvílích můžou pomoct a já věřím, že tomu tak i bude. Jsme rádi za tohle vítězství. Slovensko hrálo fakt výbornej hokej.

Cítíte, že jste tímhle výkonem udělal výrazný krok, abyste se objevil ve finální nominaci pro MS? Chválou na vaši adresu ostatně nešetřil ani kouč Pešán...

Taková slova samozřejmě těší. Ale nechci koukat dopředu, cítím se dobře, věřím si a udělám všechno proto, abych se tam dostal. Nemyslím si ale, že dnešní nula mi zajistí start na MS. Je to fajn, jsem rád, že jsme vyhráli, kluci mi pomohli, ale zítra je nový den a jede se dál. Teď se budu soustředit na páteční trénink. Jdu zápas od zápasu, trénink po tréninku. Až přiletím do Rigy, ubytuju se tam, vybalím výstroj, tak teprve uvěřím, že jsem na mistrovství světa. Je to pro mě obrovskej cíl a udělám pro něj maximum.

Český brankář Roman Will likviduje šanci Juraje Slafkovského ze Slovenska. Vpravo je Andrej Šustr z ČR.

Vít Šimánek, ČTK

I kdybyste na něj vyrazil třeba v pozici brankářské trojky?

Je to reprezentace a pro mě nejvíc, co člověk může dokázat! A dostat se na MS je neskutečná pocta, doufám, že tam pojedu a věřím, že v nejlepší pozici, v jaké budu moct.

Jdete si za svým snem. Kemp je ale dlouhý a vy jste na něm už od samého začátku. Trčíte navíc v bublině, která tým čeká i v Rize...

Mám výhodu v tom, že manželka mě hrozně podporuje, ona věděla od začátku, že to takhle bude. Je to těžký, ale mám práci, kterou miluju a udělám proto všechno. Až skončím, nechtěl bych pak v životě jednou litovat, že jsem se někde omluvil nebo odpočíval. Na to bude čas po kariéře! Máme to takhle nastavený, nesmírně si vážím, že mám od ní takovou podporu. Je pro mě pak o to snazší tady být a makat každý den. Doufám, že s reprezentací budu do posledního zápasu letošní sezony.