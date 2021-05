Sedmý přípravný zápas před MS, sedmé vítězství! A tentokrát to jednoznačně nejcennější, neboť reprezentace si na úvod Českých hokejových her v Praze vyšlápla na úřadující mistry světa Finy, které porazila 2:1. Tým Suomi přitom ještě ve 38. minutě vedl, pak ale srovnal v přesilovce Šulák a ve třetí třetině dokonal obrat Matěj Stránský. Už ve čtvrtek večer čeká svěřence trenéra Pešána druhý duel posledního turnaje Euro Hockey Tour proti Švédsku, v sobotu pak přijde generálka na MS proti Rusku, po jejímž skončení tým ihned odletí do dějiště šampionátu v Rize.