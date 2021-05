Jaká byla cesta ze zámoří?

Upřímně nic moc. Protáhla se o několik hodin, nakonec jsme se do Prahy dostali až neplánovaně přes Amsterdam. Komplikace ale začaly už v letadle z Detroitu do Paříže, které se muselo otočit nad oceánem a nouzově přistát v kanadském Halifaxu kvůli vážným zdravotním potížím jedné z cestujících. Když tu paní nesli na nosítkách kolem mě, nevypadala vůbec dobře. Snad se ji povedlo zachránit.

Stihli jste pak ve Francii spoj do Prahy?

Právě, že nestihli. Celý ten manévr znamenal téměř tříhodinové zpoždění. Ve Francii to pak na letišti bylo divoké, trochu se tam křičelo. Nic už do Prahy neletělo, takže jsme byli nuceni narychlo najít jiné spojení a kupovat nové letenky. Dostat se domů byla největší složitost.

Měl jste hned jasno, že přijmete pozvánku k účasti na MS?

Když ta možnost byla, nebylo nad čím přemýšlet. Žádné složité rozhodování. Jsem rád, že můžu na mistrovství zase jet a neodradil mě ani vstup do další bubliny. Dalo se v ní vydržet celou sezonu, kdy jedinou možnou relaxací byla krátká procházka se psem, takže ještě tři týdny zpřísněného režimu navíc se v tom už nějak ztratí.

Na minulém šampionátu v Bratislavě jste byl vyhlášen nejlepším obráncem, je to i výzva pro letošní Rigu?

Jako že být zase v All Star a stát se opět nejlepším bekem? To bych radši přivezl medaili. Doufám, že mužstvo bude dost silné na to, aby se nám povedlo něco uhrát. Pro mě je určitě fajn, že jsem trenéry i systém hry reprezentace poznal v listopadu na Karjale.

Detroit už popáté za sebou chybí v play off, zavládlo v klubu velké zklamání?

Nikdo z toho nadšen nebyl, ale povedlo se udělat nějaký progres a byli jsme zase o něco lepší než loni. Sezona byla náročná, jak měla zápasy nasekané za sebou, k tomu i ta karanténa. Když před měsícem přišel Kuba Vrána, byli jsme rádi za posílení i dalšího Čecha v mančaftu.

Filip Hronek v diskuzi s hlavním trenérem hokejové reprezentace Filipem Pešánem.

Český hokej, Jan Beneš

Překvapilo vás, že jste jako první obránce od dob legendárního Paula Coffeyho byl s 26 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem Detroitu?

Vůbec jsem netušil, že to dokázal pouze před čtvrtstoletím Coffey, nechci ale vlastní výkon přeceňovat. Daleko raději bych, kdyby tým nasbíral víc bodů do ligové tabulky. To je důležitější než osobní statistiky. Bohužel jsme měli problém s góly, vždyť i já oba svoje dal do prázdné při power play. Doufám, že jsem si nějaké branky schoval do reprezentace.