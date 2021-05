Dětský sen má nadosah. Hokejový útočník Jiří Smejkal usiluje o premiérovou účast na mistrovství světa. Čtyřiadvacetiletý hráč Tappary Tampere se k reprezentaci ale připojil až necelý týden před odletem do Rigy, takže má jen omezený čas a maximálně tři utkání na to, aby přesvědčil kouče Pešána, že ho má po Českých hrách zařadit do konečné nominace.

„Udělám maximum, abych se vešel na palubu charteru směr Riga. Byla by to nádhera. Když se to ale nepovede, nedá se nic dělat a svět se nezboří. Jsem nadšený, že tady vůbec mohu být a bojovat o šampionát," řekl někdejší hráč Sparty.

Smejkalovi prospělo i krátké volno po skončení klubových povinností. „Měli jsme v nohách pět zápasů v sedmi dnech, což bylo hodně náročné. Únava už byla hodně znát. Trošičku mi ale pomohlo, že v tom zvláštním utkání o ligový bronz s IFK jsem hned v osmé minutě dostal flastr do konce utkání," usmál se, i když ho vyšší osobní trest překvapil. „Nebyl to žádný děsivý zákrok, možná tak na dvě minuty za pozdní dohrání. Jenže kluk, kterého jsem trefil, špatně upadl a něco se mu stalo se zády, což mi asi přičetli k tíži," naznačil.

Rozhodnutí zkusit finské angažmá si ve všech směrech pochvaluje. „Jsem nadšený, že jsem si vybral tuhle cestu. Liga byla kvalitní v bruslení a tlaku hráče na puk, není tam čas vážně na nic. Rozhodně jsem zlepšil rychlost i své reakce na ledě. Pomohlo mi i to, že jsem viděl, jak se tam kluci o sebe starají, ta pracovitost každého je obdivuhodná," prohlásil Smejkal.

„Mentalita ve Finsku je jiná, nikdo tam neremcá, jede se na ctižádost a absolutně profesionální přístup. Každý hráč ze sebe ždíme maximum. Tohle mě zaujalo a lidsky i hokejově posunulo," uvedl. Kde ale bude hrát v příští sezoně, momentálně neví.

V Tappaře mu roční smlouva vypršela. „Už je něco rozjednaného, ale teď se chci soustředit na reprezentaci a až mi skončí sezona, tak s agentem probereme nabídky," řekl Smejkal, jenž by se chtěl prosadit i do NHL. „Něco málo se tam děje, ale jak už jsem řekl, jsme domluveni, že to budeme řešit až pak," dodal.