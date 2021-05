Hokejisté Spojených států amerických mají v šestadvacetičlenné nominaci na mistrovství světa v Rize jen šestici hráčů, kteří už mají zkušeností s účastí na velké mezinárodní seniorské akci. Mezi debutanty je například útočník Jason Robertson z Dallasu, který by měl patřit mezi kandidáty na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. V týmu je také zkušený forvard Brian Boyle, který v roce 2018 získal Bill Masterton Memorial Trophy za oddanost hokeji. V tomto ročníku byl bez angažmá.

Start z posledního světového šampionátu v Košicích a Bratislavě v roce 2019 si zopakuje obránce Christian Wolanin z Los Angeles. Jediným medailistou je útočník Tage Thompson, který v roce 2018 v Dánsku získal bronz.

Na třetí mistrovství světa se chystá bývalý útočník Detroitu Justin Abdelkader, který získal v této sezoně titul ve švýcarské lize s Zugem. V reprezentaci debutoval v roce 2012, o dva roky později byl dokonce kapitánem a v roce 2016 se dostal i do týmu na Světovém poháru v Torontu.

Zadák Chris Wideman z Nižního Novgorodu z KHL se představil na mistrovství světa v roce 2016. Gólman Cal Petersen z Los Angeles byl jako trojka na šampionátu o rok později, kde se ale do zápasu nedostal.

Útočník Ryan Donato ze San Jose se sice chystá na první mistrovství světa, ale startoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018, kde se s pěti góly z pěti utkání dělil o pozici nejlepšího střelce s Rusy Kirillem Kaprizovem a Iljou Kovalčukem.

Ostatní hráče, které vybral generální manažer Chris Drury pro hlavního kouče Jacka Capuana a jeho asistenty Natea Leamana a Adama Nightingalea, čeká první velká akce. Mezi nimi i Boylea, jenž obdržel Bill Masterton Memorial Trophy za oddanost hokeji při působení v New Jersey poté, co překonal chronickou myeloidní leukémii.

Šestatřicetiletý bývalý hráč Los Angeles, New York Rangers, Tampy Bay, Toronta, New Jersey, Nashvillu a Floridy má v NHL na kontě 805 zápasů a 231 bodů (130+101). Dalších 31 bodů (16+15) nasbíral ve 118 duelech play off.

O patnáct let mladší Robertson si v této sezoně v dresu Stars připsal v 51 duelech 45 bodů za 17 branek a 28 asistencí a byl druhým nejproduktivnějším nováčkem za Kaprizovem z Minnesoty, jenž nasbíral 51 bodů (27+24) z 55 utkání.

Benjamínkem týmu je osmnáctiletý Matt Beniers z University of Michigan z NCAA, který získal na letošním mistrovství světa dvacítek v Edmontonu zlato a v červenci se může těšit na draft NHL. Gólman Jake Oettinger má zlaté medaile ze světového šampionátu dvacítek (2017) i z mistrovství světa osmnáctek (2015). Juniorským šampionem z roku 2018 je i Thompson.

Američané vstoupí do turnaje v Rize v sobotu 22. května proti Finsku a v dalších zápasech v základní skupině B budou hrát s Kanadou, Kazachstánem, domácím Lotyšskem, Norskem, Německem a Itálií.