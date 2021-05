V kabině reprezentace ještě nevyprchala euforie z triumfu na Českých hokejových hrách a už tam trenér Filip Pešán musel oznámit nominační verdikt pro mistrovství světa. K jeho vysvětlení pro média si našel malou chvilku ještě předtím, než se národní tým ve spěchu vydal v sobotu večer na pražské letiště, odkud pak charterem společně se sbornou odcestoval do Rigy a tam hned vstoupil do třídenní individuální karantény.

Jak těžké bylo určit tři hráče, kteří odnesli poslední zúžení kádru?

Při vědomí, jak konsolidovaný máme tým a že ti kluci byli s mužstvem vážně dlouho a celou tu přípravu odmakali, to bylo opravdu složité. Celé mužstvo vědělo, že v sobotu po zápase s Ruskem se škrtnou tři jména, prostě i taková je práce trenéra.

Proč se nakonec do nominace nevešli Jan Ščotka, Rudolf Červený a možná trochu nečekaně i Hynek Zohorna?

Nechci se pouštět do hlubší analýzy, nějak jsme prostě museli rozhodnout a věřte mi, že to bylo o detailech. Roli hrály opravdu jen malé, drobné rozdíly v neprospěch těch tří.

Co vás ale přimělo k roztržení bratrské dvojice Zohornů?

Začnu trochu zeširoka. Pro mě bylo prioritní, aby mladí útočníci z NHL, Zadina s Chytilem měli v centru zkušeného hráče a zařazení Tomáše Zohorny k nim vyloženě nabízelo. Vyzkoušeli jsme si takové složení lajny proti Rusům, fungovala dobře, byla na ledě u dvou vstřelených branek. Pro čtvrtý či pátý útok jsme si pak nechali hráče jako Blümel či Musil, kteří dodávají mužstvu velikou energii. Do této pozice jsou prostě potřeba jiné typy, než je Hynek.

Hokejisté české reprezentace Andrej Šustr, David Musil a brankář Šimon Hrubec oslavují vítězství

Vlastimil Vacek, Právo

Původní záměr byl mít na soupisce pět kompletních formací, proč jste se nakonec rozhodli pro nominaci devíti obránců a šestnácti útočníků?

Několikrát na šampionátu hrajeme obden a chceme mít pro takové případy víc variant, jak prokysličit útok. Vzadu jsme připraveni hrát na šest, maximálně sedm beků, takže doufám, že dva náhradníci postačí. Útočníků se dá využít pro chod a ovlivnění dění utkání víc, určitě budeme trochu pozměňovat sestavu.

Zapíšete tedy všech osmadvacet nominovaných hráčů, kteří budou v Rize, rovnou na soupisku?

Určitě ne, nebudeme si chtít okamžitě vyplýtvat všechna místa. Hlavně abychom mohli reagovat na vývoj turnaje. Navíc v play off NHL jdou na sebe Washington s Bostonem, což je série, která by nám mohla nabídnout Vítka Vaněčka do branky nebo cenné posily útoku v podobě bostonských Davidů. Uznávám ale, že moc reálné to jejich zapojení není. Skoro bych řekl, že jde o takřka nulovou možnost s ohledem na termíny a karanténní opatření v Lotyšsku, ale někde vzadu si tu myšlenku ještě nechávám.

Máte alespoň jasno o gólmanské jedničce?

Chtěli bychom, aby turnaj začal v brance Šimon Hrubec, což ale neznamená, že by odchytal všechna utkání na šampionátu. Máme vyrovnanou trojici gólmanů, věřím, že právě na tomto postu můžeme být silní.

Kapitánské céčko dostal na dres Jan Kovář. Co od něj v tomto směru očekáváte?

Pevně věřím, že Honza Kovář jako kapitán převezme kabinu pod křídla, společně se svými asistenty Tomášem Zohornou a Filipem Hronkem budou naší pravou rukou při řízení týmu.

Český útočník Jan Kovář

Vlastimil Vacek, Právo

Jste připraveni v prvním útoku dát ke Kovářovi střelce z NHL Vránu a Kubalíka?

Velice vážně přemýšlíme o tom, že by elitní útok by mohl mít takovou podobu. Nemělo cenu kluky ze zámoří, kteří dorazili na poslední chvíli, na sílu hnát do zápasu proti Rusku, pro ně je lepší potrénovat a nachystat se na páteční úvodní zápas mistrovství světa. Nakonec i vzájemná domluva s Lukášem Klokem, který byl ze všech krajánků nejdéle ve hře a po finském titulu ani moc odpočinku nestihl, zněla, že se v klidu připraví až na šampionát.

V čem obecně spatřujete sílu národního týmu, který jste vybral pro šampionát v Rize?

Utvořila se stmelená parta a věřím, že v dobře fungujícím kolektivu je vhodně namixována dravost mládí z NHL se zkušenostmi hráčů z Evropy. Rozhodně nechceme hrát na šampionátu zbabělý, ustrašený hokej. Čekám od mužstva aktivní pojetí, ale nerad bych na ledě dopustil nějaké bláznění, takže v každém utkání půjde o různou míru kompromisu při hledání cesty k vítězství.

Hokejisté české reprezentace Andrej Šustr, David Musil a brankář Šimon Hrubec oslavují vítězství

Vlastimil Vacek, Právo

Bude to stačit na úspěch?

Pokud správně nakombinujeme různé prvky, můžeme sázet na energii hráčů i jejich dobrý pohyb založený na svižném bruslení. Určitě bylo pro celé mužstvo povzbuzením, že všechna utkání v přípravě vyhrálo, ale na druhou stranu se to celé už nyní maže. Šampionát je o něčem jiném, než byla právě skončená fáze výběru a budování týmu.