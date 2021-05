„Šatny všech osmi týmů hrajících v Olympijském sportovním centru jsou sice natěsnané na sebe, ale ta naše je velká tak akorát, takže se v ní nemačkáme. Navíc to z ní máme blízko na led, asi jen 20 metrů, takže o přestávkách během zápasů nám přesuny nezaberou moc času," pochvaluje si zázemí útočník národního týmu Filip Zadina.

Kabiny nejsou klasicky zděné, od sebe jsou odděleny jen mobilními deskami. A hlavně; chybí jim strop! „Ještě jsem nezažil, že by kabina neměla strop. Připadal jsem si, jako když sedíme na letišti. Všechny kolem sebe slyšíme, a to i týmy z jiných kabin. Ale jsme tu od hokeje a všechno ostatní musíme přijmout, jak to je," rozesmál se útočník Detroitu.

Kabina české hokejové reprezentace v Olympijském sportovním centru v Rize.

Strop už neměla šatna českého týmu při MS 2018 v dánské Kodani, což si ihned vybavil jeden z účastníků tehdejšího šampionátu Libor Šulák. „Ta současná v Rize je ale větší. Při absenci stropů bude slyšet, když někdo ve vedlejší šatně zvedne hlas. Budeme si muset dávat pozor, aby nás soupeři neslyšeli, i když kvůli jazykové bariéře nám stejně nebudou rozumět," ví sedmadvacetiletý obránce Kärpätu Oulu.

Českým hokejistům jinak na první pohled ani nepřišlo, že Olympijské sportovní centrum otevřené v roce 2005 muselo být nyní přestavěno na hotelovou halu. „Jenom před kabinou jsou umístěny basketbalové koše, takže je vidět, že v těchto místech normálně šatny nejsou," odtušil Zadina. „Vůbec na mě ale nepůsobilo, že by šlo o provizorní halu," přidal se Šulák.

Příjemným překvapením pak byla kvalita ledové plochy. „Je dokonce lepší než v pražské O2 areně při Českých hrách. „Tam bylo velké vedro a led byl hned po začátku špatný, měkký," nabízí srovnání Šulák.

V šatně české hokejové reprezentace nechybějí motivační nápisy.

„Na to, že led dělali nově, tak je docela dobrý a tvrdý. Takový rychlejší, což mi vyhovuje," potěšilo Zadinu, který kvitoval, že po dvou dnech strávených na pokoji se mohli reprezentanti konečně sklouznout.

„Zezačátku to šlo trošku ztuha, ale rychle jsme se do toho dostali. Po dvou dnech volna nikdy není trénink úplně perfektní. Ledová plocha je tady docela obrovská a bude to v zápasech hodně o nohách, bruslení a o dechu," tuší Zadina, jenž v posledních dvou přípravných zápasech na MS vstřelil tři góly.

Hokejová reprezentace absolvovala v úterý dopoledne první trénink v Olympijském sportovním centru v Rize, kde bude hrát i základní skupinu MS.

Po konci dvoudenní individuální izolace se nároďák sešel v úterý ráno na snídani a pak už zamířil na trénink. „Proběhly vtípky, že zase po nějaké době vidíme lidi. Bylo hezké kluky vidět po dvou dnech a zase být spolu na ledě," přiznal Zadina.

Od úterý už je nároďák v týmové karanténě, takže se hráči smějí navštěvovat třeba na pokojích. Dál ale zůstávají v bublině, takže na poznávání rižských památek musejí zapomenout. Na hotelu, kde bydlí i ostatní reprezentace, jim alespoň umožnili přístup na terasu, aby se mohli nadýchat čerstvého vzduchu. Každý z šestnácti nároďáků na ni smí třikrát denně na 45 minut v předem stanovených časech.

🏒 Konečně zpátky na ledě! Po dvou dnech v izolaci jsme všichni prošli testy a mohli skočit do prvního tréninku 🦁#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/u2cNhhbQ6B — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 18, 2021

„Jinak se ven nedostaneme. Tedy až na těch patnáct metrů, které jsme venku strávili cestou od autobusu do haly a pak zase z haly do autobusu. Jinak jsme furt zavření na hotelu, stadionu, nebo v autobuse," přibližuje Zadina.

Organizátorům se podařilo zprovoznit i tréninkovou halu Daugava, kde se národní tým bude připravovat po startu MS ve dnech, kdy nehraje zápas. Cesta do ní zabere z Olympijského sportovního centra, kde se hráči musejí převléct do výstroje a nasednout do autobusu, zhruba 20 minut.

„Na cestu autobusem ve výstroji se moc netěším, ale nedá se nic dělat. Prostě vezmu brusle do ruky a pojedu. Jen je tedy nesmím zapomenout," rozchechtal se Šulák.

V úterý lotyšská vláda rozhodla, že bez fanoušků na tribunách proběhnou nejen základní skupiny, ale i play off. „Je to škoda, ale až se vhodí první buly, stejně se všichni přepneme do zápasového režimu a nebudeme o vnímat. Není to o hale, ale jen o našich hlavách a individuálním a týmovém naladění na zápas," uvědomuje si Zadina a nemůže už se dočkat pátku, kdy Češi vstoupí do MS zápasem s Rusy.