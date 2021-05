V osmadvaceti letech se chlubí škálou úspěchů. Dvakrát vyhrál Gagarinův pohár, na kontě má přes sto bitev v NHL a do hokejového životopisu zapsal Jiří Sekáč i 61 zápasů za národní tým. Vrcholné akce v nejcennějším dresu však zažil jen dvě; olympiádu v Pchjongčchangu a světový šampionát v Minsku. Teď vyhlíží svůj druhý start na MS.

„Každej zápas v reprezentaci je ale pro mě výjimečnej. Když jsem mohl, na srazy jsem jezdil. Nadšení a chuť do utkání je stejná, ať máte odmlku kratší nebo delší," ujišťuje šikovný útočník.

Když hrál před sedmi lety poprvé a zároveň naposledy na MS, potkal se v kabině například s Jágrem, Hudlerem nebo Hertlem. „Tehdy bylo v týmu seskupení větších hvězd," připomíná ostřílený centr či křídelník.

Z Běloruska i z korejského turnaje pod pěti kruhy se vracel s prázdnou. Na třetí pokus věří v medaili, čímž by si dal i hřejivou náplast za play off KHL. Jeho Omsk v něm sice došel až na úplný vrchol, jenže Sekáč vyjma prvních šesti duelů vysedával pouze na tribuně. Během sezony ho navíc sužovaly zdravotní trable. Třeba s kotníky. „Tlačil mě jazyk v brusli, takže jsem to musel nějak obcházet, ale už jsem všechno vyřešil a potíže se mi přestaly vracet," oddechl si.

Jiří Sekáč slaví se spoluhráči gól proti Rusům na Českých hokejových hrách.

Vlastimil Vacek, Právo

Dvoudenní karanténu na pokoji v Rize snášel dobře. I proto, že v předešlých pěti sezonách v Rusku bydlel na tripech sám. „Poslední tři týdny byly pro mě docela náročný. Oslavy s Omskem, pak jsem přijel domů z dlouhé cesty autem z Moskvy a rovnou se připojil k týmu. Sehrál jsem tři utkání a nebyl úplně v ideální zápasové kondici. Hodně se to na mě podepsalo, takže jsem teď hodně odpočíval. Vyloženě ležel v posteli, koukal na seriály a mluvil s kamarády," líčí. Se spoluhráči, kteří se na hotelu taktéž uchýlili do izolace, komunikoval přes WhatsApp. Od úterý se znovu všichni vídají a společně stravují. Porce jídel jsou prý už v normálu.

„Překvapilo nás, kolik ho na osobu před pokoje donášeli. Někteří kluci se nestačili ani najíst a už jim strkali pod nos další," říká Sekáč, jenž pomalu nasává atmosféru MS. „Je tu řada bannerů, polepené autobusy, ale turnaj asi není až tak propagovaný, jako kdyby lidi mohli do hlediště," vzpomněl zápasy bez přítomnosti diváků, které na všechny mužstva v základních skupinách čekají.

„Kdo bude na ledě živější a namotivovanější, rozhodně bude mít navrch. Tohle je u hokeje normální, ale záleží, který z týmů to tady dokáže líp," dodává.