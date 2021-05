Po úterním prvním tréninku v Olympijském sportovním centru, v němž odehrají všechny zápasy základní skupiny, si česká hokejová reprezentace o den později vyzkoušela v dějišti mistrovství světa v Rize i tréninkovou halu Daugava. Národní tým už veškerou přípravu směřuje k pátečnímu vstupu do turnaje proti Rusku. Trenéři dosud neoznámili, kolik a které hráče z osmadvacítky nominovaných zapíšou před soubojem se sbornou na soupisku.

Zatímco úterní trénink na ledě byl spíš volnější, aby se hráči rozjezdili po dvou dnech strávených na pokojích, středeční jednotka už proběhla v o poznání intenzivnějším tempu.

„Sami kluci za námi přišli, že by chtěli trochu víc zatáhnout. Takže jsme víc bruslili, bylo to kondičnější. Zakončili jsme to ale opět nácvikem přesilovek a oslabení a všichni byli spokojení," řekl jeden z asistentů hlavního trenéra Pešána Jaroslav Špaček.

🚌 Do výstroje a do autobusu – i takhle se tady přesouváme na jednu z tréninkových ploch👀 Naštěstí ne moc často 🙏#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/gkuJxXNFb0 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 19, 2021

Cesta Daugavy je pro všechny reprezentace komplikovanější. Hráči se nejprve musejí v Olympijském sportovním centru převléknout do výstroje, následně v ní a s hokejkou a bruslemi v rukách zamíří do autobusu, v němž je čeká zhruba desetiminutová cesta do tréninkové haly.

„Přejezd je trochu komplikovanější, ale všechno jsme zvládli. V linkovém autobuse jsme měli víc místa než v tom běžném, eskort nám po celé cestě dělala policie," popisoval Špaček přesun k tréninku.

„V obou halách jsou ledové plochy obrovské, taková letiště. Musíme tomu uzpůsobit styl hry i oslabení a přesilovky," ví Špaček, že nepůjde hrát stejným stylem jako na úzkém kluzišti O2 areny při Českých hrách.

Zleva Jegor Jakovlev z Ruska a Libor Šulák a Tomáš Zohorna z ČR při utkání na Českých hrách.

Ondřej Deml, ČTK

Veškeré přípravy už teď míří k pátečnímu vstupu do turnaje proti Rusku, které Češi v sobotu v generálce na MS v Praze porazili jednoznačně 4:0. „Je fakt, že už si začínáme nastavovat hlavy na pátek. Rusko je jeden z velkých favoritů turnaje a pro nás je velká výzva do šampionátu dobře vstoupit. Navíc hned v sobotu nás čekají Švýcaři, takže musíme udělat dost bodů, abychom v další fázi turnaje mohli být trochu klidnější," prohlásil Špaček.

Sobotní výhra 4:0 nad Ruskem podle něj nebude hrát v pátečním dalším vzájemném utkání roli. „Když ale vidím, jak je v Rize široké kluziště, tak nevím, jestli to pro Rusy bude taková výhoda, jakou by měli třeba na užším ledě v Praze," soudí Špaček a nezastírá, že bitva se sbornou je pro Čechy vždycky o něco prestižnější než s jinými soupeři.

„Proti Rusům je to vždycky vyhrocené, mohli jste to vidět už v sobotu v O2 areně. Zápasy s nimi jsou takhle nastavené už dlouho. Ale pro nás je to ideální začátek turnaje a snad to dobře dopadne," věří Špaček.

Na 28člennou soupisku pro turnaj trenéři dosud nikoho nezapsali. „Měli jsme o tom velkou debatu a máme nějaký plán. Zatím si ho necháme pro sebe, nejdřív se to dozvědí hráči," avizuje Špaček. Filip Pešán však už před odjezdem do Rigy v Praze hlásil, že naplánuje ještě před turnajem zapsat všech 28 hráčů, které do lotyšské metropole nominoval.

Obránce Floridy Radko Gudas. Dorazil by v případě vyřazení Panthers na MS?

Jasen Vinlove, Reuters

Zatímco příjezd útočníků Pastrňáka s Krejčím z Bostonu či brankáře Washingtonu Vaněčka, o nichž Pešán v jednu chvíli uvažoval, je takřka jistě vyloučen, kategorické ne nechtěl Špaček říkat u řízného obránce Radka Gudase, jehož Florida prohrává v prvním kole play off NHL s Tampou 0:2 na zápasy a je tak dva duely od vyřazení. Třetí duel je na programu v noci na pátek evropského času.

„Uvidíme, jak ta série bude dál vypadat. Je to o další diskuzi a nechávám tuto otázku otevřenou. Ale za současné situace není vůbec jednoduché dopravit sem ze zámoří hráče. Navíc by je hned po příjezdu do Rigy čekala dlouhá šestidenní karanténa," vypočítává Špaček možná úskalí Gudasova příletu.