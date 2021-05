Hokejové mistrovství světa má v Lotyšsku v pátek večer na programu další dva zápasy. V české skupině A se od 19:15 utká Bělorusko se Slovenskem (vysílá ČT sport), v konkurenční skupině B si to ve stejném čase rozdá Kanada s domácím Lotyšskem. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na serveru Sport.cz.

Slováci odstartují svoji pouť šampionátem duelem proti Bělorusku a netají se plánem zopakovat podařený vstup do MS z před dvou let, tehdy vyhráli nad USA. Proti Bělorusku si zahráli naposledy v únoru na popradském ledě, kdy v utkání hraném v ramci Kaufland Cupu vyhráli 4:3 a stejný výsledek by klidně brali i tentokrát.

"Bělorusové jsou vždycky těžkým soupeřem. Dobře bruslí, mají zkušené hráče. Mě ale zajímá jen náš výkon, musíme se soustředit na svoji hru, a když to dokážeme, můžeme uspět," nechal se před šampionátem slyšet kouč slovenské reprezentace Craig Ramsay.

Ve skupině B nastoupí domácí Lotyšsko proti Kanadě.