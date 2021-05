„Samozřejmě, že to nebyl start, který jsme chtěli. Třikrát jsme se dokázali vrátit do zápasu, a pak nám to stejně uteklo," povzdechl si v rozhovoru pro Českou televizi 25letý křídelník po finálním nezdaru 3:4.

Národním tým působil na ledě nervózním dojmem, hráči dělali chyby, které je bolely a za které draze pykali. Úplně nejvíc devatenáct sekund před koncem základní hrací doby, kdy za stavu 3:3 ujel ze strany Grigorenko, nechytatelně zavěsil pod víko a tuhý boj rozsekl pro sbornou.

Čechy dost mrzel také moment z 38. minuty při vlastní přesilovce, kdy Rusy poslal do vedení 2:1 Švec-Rogovoj. „Měli jsme tam nějaký plán, ale nevyšel a dostali jsme zbytečný gól. Musíme se podívat na videu, co přesně se stalo," prohlásil obránce Filip Hronek. „Ta přesilovka, to je prostě na nás. Neomluvitelný! Měli jsme puk dostat pryč nebo ho nahodit, což jsme ale neudělali. S Vráničem jsme to úplně zbytečně zdvojili, těžko se to komentuje," líčil rozmrzele útočník Chicaga, který dvě minuty před koncem třetí třetiny ranou z první srovnal v početní výhodě na 3:3. Trefil sice jen brusli obránce Zuba, od ní ale kotouč putoval do sítě.

Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól proti Rusku.

Vít Šimánek, ČTK

„Jednoduše sehrané. Řekli jsme si, že půjdeme do střelby a uděláme nějakej tlak do brány. Snažil jsem se nic nevymýšlet, dostal jsem to na volej, snažil se vystřelit a netrefit prvního hráče. Trefil jsem sice druhého, ale od něj se puk odrazil do brány," popisoval situaci, která naposledy v pátečním utkání rozjásala českou střídačku.

Vypadalo to, že duel půjde do prodloužení a Češi vydolují minimálně bod. Jenže běžely poslední vteřiny, po špatném nahození do útočného pásma vyrazili Rusové na zteč a Grigorenko zasadil Čechům K.O. úder. „Určitě nejsme spokojení s výkonem. V zápase byly dobré i špatné věci, určitě jsme ale neukázali to nejlepší, co v nás je, což mě mrzí. Ale byl to první zápas, vyhodíme to z hlavy pryč a připravíme se na sobotu," připomněl druhé vystoupení českého mužstva v Rize proti Švýcarům, které začne v 19:15. „Musíme se poučit a zítra ukázat, že umíme hrát líp. Je potřeba se víc držet na puku a vytvářet si víc šancí," burcuje Hronek.