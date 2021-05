„Najednou jsme měli přečíslení, při kterém jsem ale nechtěl riskovat nějakou přihrávku žabičkou přes ruského beka," líčil Flek, proč nic nevymýšlel a procedil puk pod rukou Samonova. „Propadlo to do branky i trochu se štěstím. Ale z videa jsme vyčetli, že tam je ruský gólman přece jen slabší, takže jsem to záměrně zkusil na teploměr. Jde o jedno z mých nejoblíbenějších zakončení," uvažoval Flek.

Podle Fleka se na výkonu nijak nepodepsalo, že po sérii devíti výher na tým dolehla tíha okamžiku prvního duelu na turnaji, z kterého už od roku 2013 reprezentace nevozí medaile. „Nemyslím, že by to na nás dolehlo. My si nějaká očekávání tady nechceme připouštět. Chceme jít zápas od zápasu připravovat se na každý zvlášť a nemyslet dopředu na konec šampionátu," prohlásil jenž bude mít debut na MS spojený i s pohledem z ledu na prázdné ochozy provizorní haly.

Trenér Filip Pešán měl pocit, že v komorní atmosféře celé mužstvo podlehlo nervozitě i dost velkému očekávání po triumfu na Českých hrách. „Nejméně bázlivě hrál ale právě čtvrtý útok, přestože pro všechny jeho členy to byl první zápas na mistrovství v kariéře," říkal kouč.

Češi dávají gól proti Rusku v úvodním duelu na MS, jeho autorem byl Jakub Flek (zcela vpravo).

Vít Šimánek, ČTK

Flek si pochvaloval spolupráci s Jiřím Smejkalem a Adamem Musilem, ale mrzelo ho, že nepomohla k bodovému zisku. „Samozřejmě dobrý pocit z toho mít můžu, ale prohrálo se. Musíme si rozebrat chyby, je jedno jaký útok nebo jaká obrana, kterýkoliv hráč musíme hrát jako tým.

„Musíme si připustit, že jsme byli horší než Rusové, a především konec jsme vůbec nezvládli. Soupeř to potrestal, musíme se z toho poučit, ale jinak už hodit první zápas za hlavu a říct si, že už je za námi a připravit se na těžký souboj se Švýcary," vykládal Flek, ale bylo mu jasné, že zaváhání i v sobotu by mohlo být už velkou komplikací.

„Tlak si nemůžeme připouštět. Zápasy jdou rychle za sebou, hraje se jich hodně. Musíme jít zápas po zápase, dobře zregenerovat a připravit se na zítřejší Švýcarsko," konstatoval Flek, podle nějž si mužstvo musí přivyknout i na větší rozměry hřiště oproti O2 areně při generálce. „Je to trošku rozdíl oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v Praze, ale podmínky jsou pro všechny stejné. Musíme se tomu přizpůsobit, hodně bruslit a věřím, že budeme úspěšní," uvedl.