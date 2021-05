Česká soupiska tak aktuálně čítá dva brankáře Hrubce s Willem a 25 hráčů do pole. S nároďákem v Rize ještě trénuje gólman Petr Kváča, jenž jako jediný z hokejistů nároďáku přítomných v Rize na soupisce zatím nefiguruje.

Zadák Kunlunu Šustr už má na svém kontě s národním týmem účast na jedné velké akci, když v roce 2016 startoval Světového poháru v Torontu. V Rize si odbude premiéru na mistrovství světa, což platí i o pardubickém forvardovi Blümelovi. Trenéři je pošlou do hry už v sobotním večerním duelu se Švýcarskem.

A nebudou to jediné změny v sestavě. Asistent trenéra Jaroslav Špaček po dopoledním rozbruslení potvrdil, že v zápase nastoupí i další tři hráči, kteří v pátek proti sborné odpočívali a které dnes čeká debut na MS - obránce Lukáš Klok a útočníci Matěj Stránský s Radanem Lencem, kteří vytvoří útok s Michaelem Špačkem, jenž proti Rusům zastával pozici třináctého útočníka.

🦁 Dopolední rozbruslení máme za námi, teď dost času na odpočinek a večer do zápasu! 💪#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/DZGtEy4yUB — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 22, 2021

Do branky se znovu postaví Šimon Hrubec, konkrétní složení obranných párů a útočných formací ale Špaček nechtěl sdělit, stejně jako jména hráčů, kteří dnes proti Švýcarům nenastoupí. Konkrétní podoba sestavy tak bude známa až hodinu před utkáním, které začíná v 19:15 SELČ.

A trenéři věří, že se národní tým bude prezentovat ve zcela jiném světle než v utkání s Rusy. „Vůbec to nebyla naše hra. To, co jsme chtěli hrát a nacvičovali posledních sedm osm týdnů, jsme vůbec neukázali. Rusům jsme dali hodně prostoru na ledě a nedodržovali věci, které jsme dodržovat měli. Takovou nerozvážností jsme je nechali hrát a nehráli svůj systém. V součtu s celou přípravou to byl náš nejhorší zápas," tvrdí Špaček a přiznal, že hráčům činil velký problém přechod na široké kluziště, na němž se v Rize hraje.

Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán (vpravo) a brankář Šimon Hrubec na rozbruslení před zápase se Švýcary.

Vít Šimánek, ČTK

Nepovedený výkon vygradoval v samém závěru třetí třetiny, když už se zdálo, že reprezentace přesto urve alespoň bod. Jenže pak 19 vteřin před třetí sirénou Moravčík nenahodil puk až na zadní mantinel, jeho spoluhráči šli střídat a Grigorenko po rychlém kontru rozhodl o triumfu sborné 4:3.

Šimon Hrubec bude v brance české reprezentace proti Švýcarsku.

Vít Šimánek, ČTK

„Všichni už byli spokojení s bodem, jenže my jsme situaci špatně vyhodnotili. Rusové už vůbec nechtěli hrát, měli jsme puk jasně pod kontrolou a tři naši hráči šli střídat. Měli jsme hru otočit zpátky, držet se na puku dohrát to. Jenže my špatně nahodili puk a pak se to na nás navalilo a Grigorenko to výborně trefil," mrzí Špačka.

Špaček si zpětně nemyslí, že bylo chybou nenasadit na Rusy útok Lenc, M. Špaček, M. Stránský, který se výbornými výkony prezentoval na Českých hrách. „I tak jsme sahali po bodu. Je důležité rozložit síly, Švýcaři vůbec nemají špatné mužstvo. Věřím, že dneska naše rozhodnutí nepostavit ten útok zúročíme, že kluci budou odpočatí," dodal Špaček.