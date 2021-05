Jde do tuhého! Už po druhém zápase... Česká hokejová reprezentace totiž na světovém šampionátu v Rize nestačila po Rusku ani na Švýcarsko, kterému po zásluze podehla 2:5, a na bodovém kontě tak má stále nulu. To se nároďáku na MS po úvodních dvou duelech přihodilo po dlouhých třiceti letech, v historii samostatné republiky vůbec poprvé. Svěřenci kouče Filipa Pešána si komplikují boj vůbec o postup do play off, a raději nedomýšlet, co by následovalo v pondělí, kdyby proti Bělorusku nedokázali potvrdit roli papírového favorita...