Velký šok zažili na úvod světového šampionátu v Rize hokejisté Švédska, kteří poprvé v historii na velké akci prohráli s Dánskem (3:4). Ve skandinávské zemi zavládla po nečekaném fiasku s outsiderem mírná panika. V médiích zaznívá tvrdá kritika a také obavy, zda Tre Kronor vůbec postoupí do play off.

Švédové vyhráli dva z posledních tří světových šampionátů a na podobná selhání rozhodně nejsou z poslední doby zvyklí.

„Švédsko začalo mistrovství světa historickým fiaskem. Vůbec první porážkou od Dánů. A co je ještě horší - Dánsko vyhrálo naprosto zaslouženě. Teď mám o náš tým vážné obavy. Nemusí se vůbec dostat do play off," píše například komentátor listu Aftonbladet Mats Wennerholm.

Ten srovnává sobotní šok s jedním z největších zklamání v historii švédského hokeje, a to porážkou s Běloruskem ve čtvrtfinále olympiády v Salt Lake City. Památný duel se tehdy rovněž hrál v dopoledních hodinách a skončil také 3:4.

Tentokrát mohou Seveřané ale zaváhání napravit. „Musíme naplno bodovat s Běloruskem, Slovenskem a Velkou Británií. V této situaci se vůbec neodvažuji doufat v body ze zápasů s Ruskem a Českou republikou," uvádí Wennerholm.

Tre Kronor nešetří ani jeho kolega z deníku Expressen Sanny Lindström.

„Bylo to fakt špatné, pro mezinárodně nezkušené vedení našeho národního týmu je takový start do MS noční můrou. V defenzívě byl zmatek, herní systém prakticky neexistoval, rychlost hry byla chabá a taktický plán by se určitě také dal zkritizovat," tepe Lindström výběr kouče Johana Garpenlöva. A i on přiznává, že výsledek přesně odpovídá průběhu zápasu.

„Kde byla energie, kde byla vůle vyhrát každý souboj a přidat něco extra?" ptá se komentátor.

„Dánsko vyhrálo více soubojů, bylo kompaktnější, silnější na puku, rychlejší i tvrdší. Připomínám, že mluvíme o Dánsku, nikoliv třeba o Rusku," povzdechl si Lindström.