Jako by nestačilo, že mají plnou hlavu starostí se svými výkony a po úvodních dvou zápasech s Rusy a Švýcary na bodovém kontě nulu. Hokejová reprezentace musí na světovém šampionátu v Rize řešit další problém, tentokrát zdravotního rázu. Trenéru Pešánovi se zranil obránce Ondřej Vitásek a je vyloučené, že by nastoupil v pondělí do dalšího duelu základní skupiny A proti Bělorusku. Jeho další budoucnost na turnaje je zatím nejistá.