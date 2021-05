Jen pár minut po porážce se Švýcary, která znamená nejhorší vstup české reprezentace do MS za posledních třicet let, kouč Pešán lamentoval, že mu od většiny týmu chybí tvrdá práce. Vyzdvihl jen přínos čtvrté formace s Flekem, Adamem Musilem a Smejkalem a rovněž proti Švýcarům třináctého útočníka Blümela.

Právě tyto dělníky plánoval rozmístit do každé z formací. Pokud by ale proti Bělorusům vyslal totožné složení řad, v jakých nároďák trénoval v neděli, splnil by Pešán své slovo jen zčásti.

V jakém složení čeští hokejisté trénovali v neděli Hrubec, Will, Kváča - Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, D. Sklenička, Šulák, Šustr, Moravčík - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Stránský, M. Špaček, J. Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - A. Musil, R. Hanzl, Smejkal - Radil, T. Zohorna, Lenc - Blümel

A. Musila se Smejkalem totiž ponechal spolu, na pozici centra jejich řady zařadil Robina Hanzla. Fleka poslal do formace s centrem Chytilem a Sekáčem, Blümel by do hry naskakoval dál jako třináctý útočník.

(Zleva) Jakub Flek, Dominik Kubalík a Michal Moravčík míří s bruslemi a hokejkami v rukách na nedělní trénink do haly Daugava.

Český hokej, Jan Beneš

Změnou na nedělním tréninku prošla i elitní útočná lajna, kde u Kováře s Kubalíkem nahradil Vránu Zadina. Vrána pak zamířil do druhé řady k třineckým M. Špačkovi s M. Stránským. Jako pátá formace, která by ale v pondělí večer nemusela nastoupit, v neděli po ledě bruslili Radil, T. Zohrona a Lenc.

Ať už bude sestava na Bělorusy vypadat jakkoliv, český tým bude muset předvést diametrálně odlišný výkon oproti těm s Rusy a Švýcary. Což si hokejisté uvědomují.

„Naše situace není po těch dvou zápasech růžová, ale nálada na dnešním tréninku byla bojovná. Trénink vypadal výborně, všichni byli naspídovaní a vypadalo to úplně jinak než první dva zápasy," ujišťuje útočník Dominik Kubalík.

„Snažíme se dvě prohry hodit za hlavu, ale samozřejmě se o nich musíme bavit. Všichni chceme podávat lepší výkony. Teď už není kam uhnout, musíme to v pondělí zvládnout a zápas odehrát na 120 procent," přidává forvard Chicaga, jenž má zatím na svém kontě branku a asistenci.

Šimon Hrubec jde po cestě autobusem na nedělní trénink.

Český hokej, Jan Beneš

Špatný vstup do MS je o to překvapivější, že příprava na něj vyšla národnímu týmu dokonale a v devíti duelech ani jednou neprohrál. Nechce se věřit, že za změnou k horšímu může jen široké kluziště, na němž se v Rize hraje oproti tomu úzkému v pražské O2 areně.

„Sám hledám důvody naší proměny a napadá mě jediná věc: V Praze jsme se tlačili do brány, stáli před gólmanem a měli větší důraz. To nám tady chybí," přemítá gólman Šimon Hrubec, jenž sobotní duel se Švýcary nedochytal, když jej od třetí třetiny a po třech inkasovaných trefách nahradil v brance Roman Will.

„Je pravda, že do brány se musíme tlačit daleko víc. Tam, odkud padají góly, nechodíme. Honíme puky po rozích, kde se zbytečně nadřeme a bere nám to spoustu sil," přidává se Kubalík.

Pondělní zápas s Běloruskem začíná v 19:15 SELČ, přímý přenosem jej vysílá ČT sport. Podrobnou online reportáž budete moci sledovat na Sport.cz.