Kdo by to byl řekl, že k dnešnímu večernímu souboji českých hokejistů na MS s Běloruskem půjde soupeř s větším bodovým ziskem. Zatímco národní tým má na kontě porážky s Ruskem a Švýcarskem, jejich pondělní protivník sice začal šampionát prohrou se Slováky (2:5), ale v neděli porazil Švédy (1:0). Nicméně útočník Dominik Kubalík tvrdí, že reprezentanti jsou nažhaveni bojovat o úspěch na turnaji výrazně zlepšeným výkonem.

„Musíme pondělní zápas zvládnout a odehrát ho tak, jak máme. Chceme ty dvě porážky hodit co nejrychleji za hlavu, ale zároveň se o nich musíme bavit. Není už ale kam uhnout," přemítá útočník Chicaga, ale je mu jasné, že po sérii nečekaných výsledků a různých klopýtnutí favoritů se na letošním šampionátu už může stát cokoli.

„Je to prostě tak, že každý tady může porazit každého. Jen se podívejte, co předvedli Dánové nebo Kazachstán. Třeba u nás se neustále podceňuje i švýcarský hokej a já nechápu proč. Patří už nahoru, do špičky, která může myslet na medaile," říká Kubalík, jenž se v dresu Ambri-Piotty stal v sezoně 2018/19 králem střelců tamní ligy a svými výkony si řekl o smlouvu v NHL.

Snadné to nebudou mít reprezentanti ani s Běloruskem, které má v kádru několik naturalizovaných hráčů ze zámoří v čele s brankářem Taylorem, jenž nulu proti Švédům ozdobil 32 zásahy. „První dva zápasy v Rize nám ukázaly, že takhle to nepůjde. Takový začátek šampionátu si nikdo z nás nepředstavoval. Na druhou stranu doufám, že už jsme si všechno špatné vybrali," přemítá.

Moc se nadřeme, ví Kubalík

Po skončení sezony v NHL poprvé nastoupil až na šampionátu, při vítězném tažení v přípravě nebyl. „Těžko říct, proč jsme nějakým způsobem odstoupili od fungující hry. Myslím, že se zbytečně moc nadřeme, honíme puk po rozích. Postupujeme tam spoustu soubojů, které se nám nedaří vyhrávat, ale bere nám to zbytečně spoustu sil," naznačuje Kubalík.

Trenér české reprezentace Filip Pešán na střídačce během zápasu MS se Švýcarskem.

Vít Šimánek, ČTK

V útoku je podle něj nutná větší přímočarost i důraz před brankou. „Myslím si, že je nutné se víc tlačit do brány a minimálně jeden hráč musí při každé střele clonit gólmanovi. Všech pět hráčů musí být na stejné vlně a prostě vědět, co se na ledě bude dělat. Myslím, že to jsme úplně nebyli sladění dohromady, a to potřebujeme okamžitě změnit," uvažuje.

Věří, že nedělní debata uvnitř týmu o zlepšení hry, se projeví hned i proti Bělorusům. „Sice nemůžeme na krok z hotelu, ale máme na patře společnou místnost, kde i jíme a probíhají tam všechny mítinky. Tam už jsme leccos probrali, jak jeden druhému pomoct a co všechno pro to udělat. Je na čase závěr debat přenést i na led do zápasu," uzavírá Kubalík patřící mezi pětici pamětníků posledního vzájemného zápasu s Bělorusy. Národní tým se s nimi utkal před třemi roky na MS v Kodani a zvítězil 3:0.