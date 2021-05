Česká hokejová reprezentace nastoupí do večerního zápasu MS proti Bělorusku opět se Šimonem Hrubcem v bráně. Trenéři se oproti poslednímu duelu se Švýcary rozhodli překopat složení útočných formací. Do hry nezasáhne obránce Andrej Šustr a forvardi Lukáš Radil, Tomáš Zohorna a Radan Lenc.

Zatímco obranné dvojice se kouč Pešán a jeho asistenti Straka se Špačkem rozhodli nechat víceméně pohromadě (jako sedmý bek dnes bude připraven Michal Moravčík) v útocích nezůstane žádný ve stejném složení jako v sobotu proti Švýcarsku.

V elitní útočné lajně u Kováře s Kubalíkem nahradil Vránu Zadina. Vrána pak zamířil do druhé řady k třineckým M. Špačkovi s M. Stránským. Fleka poslali trenéři do třetí formace s centrem Chytilem a Sekáčem, čtvrtá řada bude nastupovat ve složení A. Musil, R. Hanzl, Smejkal. Matěj Blümel by měl do hry naskakoval dál jako třináctý útočník.

Sestava české reprezentace proti Bělorusku: Hrubec (Will) - Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, D. Sklenička, Šulák, Moravčík - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Stránský, M. Špaček, J. Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - A. Musil, R. Hanzl, Smejkal - Blümel

„Sestavou jsme zamíchali, do každé lajny jsme chtěli dostat bojovnost a rychlost," vysvětluje změny asistent trenéra Martin Straka.

Brankář Šimon Hrubec během rozbruslení před zápasem s Běloruskem.

Vít Šimánek, ČTK

Po úvodních dvou porážkách a nule na bodovém kontě už musí nároďák nutně zabrat. A Straka si uvědomuje, že věcí ke zlepšení je celá řada. „Musíme víc chodit do gólmana, aby neviděl. Proti Rusům a Švýcarům jsme hráli po mantinelech a cokoliv šlo na bránu, jejich gólmani viděli. Prostě musíme chodit do míst, kde to bolí, ale odkud padají góly. A dalším tématem jsou naše fauly. Některé třeba v zápase musíte udělat, ale pak je spousta těch zbytečných, hlavně v útočném pásmu, kterých se prostě musíme vyvarovat," apeluje Straka na své svěřence.

Připravujeme další podrobnosti.