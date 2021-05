Pětatřicetiletý rodák z britského Plymouthu, který má po otci kanadský pas a loni v dubnu získal i běloruské občanství, byl základním kamenem historického úspěchu běloruské reprezentace na MS. V neděli z něho byli favorizovaní Švédové nešťastní, doslova si na něm vylámali zuby. Taylor pochytal všech 32 střel a Bělorusové po gólu Germana Něstěrova slavili premiérové vítězství nad Švédy na světových šampionátech.

V roce 2004 jej v sedmém kole draftovalo Los Angeles, ale v jeho dresu Taylor odehrál jediný zápas. Celkově má v NHL na kontě čtyři utkání, naposledy odchytal před třemi lety jeden duel za Ottawu. V poslední době se usadil v KHL a hájí branku Dinama Minsk. Debut v běloruské reprezentaci si odbyl až letos.

„Vždy jsem miloval styl Félixe Potvina nebo Patricka Roye, v posledních letech zase obdivuji Jonathana Quicka," přiblížil před časem Taylor, od koho čerpal brankářské zkušenosti.

Danny Taylor v dresu pražské Sparty

Profimedia.cz

Své zkušenosti ze švédského angažmá prokázal i na MS. „Jistě, určitě mi to pomohlo, znám jejich (švédský) hokejový styl. Podobné je to i mezi jednotlivými týmy v KHL, třeba my v Rize hrajeme trochu odlišněji než ruské celky. Musíte přečíst hru soupeře, zjistit, jak řeší určité situace, a pak se přizpůsobit."

V úvodním utkání Bělorusů na letošním MS proti Slovensku (2:5) střídal Taylor svého kolegu Šostaka po třetím gólu už ve 12. minutě zápasu, svými zákroky pak přibrzdil rozjezd vítězů a sám inkasoval jen jednou. Za stavu 2:4 mohl dokonce zařídit opravdu dramatický závěr po přestupku Ďalogy útočník Šarangovič, jenže trestné střílení v čase 58:54 neproměnil a Cehlárik pak vše uzavřel gólem do prázdné branky Běloruska.

V neděli pak proti Švédům Taylor prokázal, že je mistrem ve svém oboru. Nasadí trenér Michail Zacharov „sparťanský trumf" i dnes večer v souboji s českou reprezentací?