Švédové na úvod šampionátu prohráli s Dány i Bělorusy, naposledy ale deklasovali Švýcary 7:0. Nevyděsila vás demolice?

Výsledky nás spíš překvapují, a to i v jiných zápasech. Ale je vidět, že ať jde o Kazachstán, Kanadu nebo jiné mužstvo, každé má tady prostě hráče, kteří hokej hrát umí a každý tým je nebezpečný. Doufám, že se Švédové vystříleli už v úterý a my to dneska zavřeme a oni nebudou tolik střílet.

Čeká vás zápas s puncem ohromné důležitosti. Co udělat, abyste se z toho večer, jak se lidově říká nepodělali?

Máme tady zkušené hráče, kteří už v kariéře odehráli velké zápasy. Kluky, co vyhráli KHL, švýcarskou ligu, extraligu. Myslím, že se z toho nikdo nepodělá a každý do zápasu půjde sebevědomě a nechá na ledě všechno.

S Raumou jste bojoval ve finále finské ligy, do přípravných utkání národního mužstva jste tedy nezasáhl a první zápas hrál až v Rize. Jak složité bylo začlenit se bleskově na jiný herní systém?

V sezoně jsem se zúčastnil dvou reprezentačních turnajů na Karjale a Švédských hrách, takže systém, který chtějí trenéři hrát, jsem tedy poznal a upřímně s ním nemám vůbec žádný problém. Už ve Vítkovicích, kde mě vedl Kuba Petr, byl hodně podobný. Já jsem na to zvyklý a nedělá mi potíže se začlenit, i když jsem sem přijel jako poslední.

Bělorus Jegor Šarangovič (vpravo) dává gól proti českému týmu.

Ints Kalnins, Reuters

V Praze tým šlapal, úvodní zápasy na MS se mu ale nepovedly a herní projev byl jiný. Čím si to vysvětlujete?

Těžká otázka... Některé zápasy v přípravě na MS jsem viděl, jiné ne. V Praze bylo menší hřiště, tady je celkově široké, možná to chce, abychom se my tomu systému víc přizpůsobili. Na větším kluzišti je každá malá chyba ještě víc vidět než na malém. Když člověk chybuje na malém, jsou tam další čtyři hráči, kteří můžou pomoct, a chyba není tak viditelná. Když v Rize někdo udělá chybu, jsou tam sice pořád další čtyři hráči, ale prostor, kteří musejí obsadit, je daleko větší a chyba zkrátka viditelnější. Chce to víc trpělivost, na ledě neplašit, držet si každý svoje místo.

Na ledě bylo patrné, že za nepříznivého stavu to chce každý urvat sám...

Ano, tohle právě souvisí s tou trpělivostí. Když vidíme, že něco se nedaří, někdo to chce vzít sám na sebe. Je potřeba zůstat trpělivý, počkat si na správnou příležitost a neplašit.

Jde o věc, kterou si musíte vyříkat vy uvnitř lajn či obranných dvojic, než to omílat na týmových mítincích?

Pan Holaň starší vždycky říkal, že dělat stejné věci pořád dokola není na škodu. Je jedno, jestli se to omílá na mítincích nebo si to řekneme mezi sebou v lajně nebo dvojičkách v obraně. Opakování je matka moudrosti. Ale pak už je individuálně na každém hráči, jak si to přebere a vtěsná do hlavy.

Trenér české reprezentace Filip Pešán udílí pokyny během duelu s Běloruskem.

Vít Šimánek, ČTK

Je to i o vzájemné komunikaci při střídání, kdy nám naposledy Bělorusové vstřelili vyrovnávací gól na 2:2?

Tohle je už ale úplně jiná chyba, to je o individuálním vidění a vnímání hry jednotlivého hráče, jestli se rozhodne jít střídat ve špatnou chvíli. Střídání už musí mít každý v uvozovkách nacvičené nebo zautomatizované. Musíte vy sami vycítit, kdy je na něj správná chvíle, číst hru. Nezakřičí se ze střídačky, pojď střídat, seš tam už 30 sekund, nikdo to nestopuje. Musíte mít osobní pocit, a číst hru. A když jste na ledě třeba už 45 sekund nebo minutu a soupeř má puk na holi, tak se zkrátka musíte kousnout a odstát to tam třeba před bránou, zblokovat střelu, nebo puk vyhodit na icing... Ale nemůžete se sebrat a jet střídat. Hráči, co zrovna špatně střídali, si to samozřejmě potom hned uvědomí a věřím, že se z chyby poučí a už se nestane.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>