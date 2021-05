Necelých dvacet minut je za stavu 0:2 dělilo už od třetí prohry na MS v Rize, která by sice ještě neznamenala konec šancí na play off, odvála by je ale jen do oblasti teorie. Jenže čeští hokejisté báječným čtyřgólovým obratem ve třetí třetině zničili Švédy, což znamená, že postup do čtvrtfinále turnaje mají ve svých rukou a nemusejí se spoléhat na pomoc ostatních.