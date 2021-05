Jeho start byl kvůli zdravotním problémům nejistý. V zápise byl vedený jako třináctý útočník, přesto Jakub Vrána do veledůležité bitvy se Švédy naskočil, a nakonec se stal jedním z opěvovaných hrdinů čtvrtečního večera. Právě on v závěrečné části nastartoval český obrat.

„Důležitej zápas pro nás," řekl pro Českou televizi po výhře 4:2 pětadvacetiletý křídelník, který po sedmdesáti sekundách třetí části ranou pod horní tyč snížil na 1:2 a polil mužstvo živou vodu. Češi poté na ledě rozpoutali gólový tajfun, který Tři korunky zničil.

Po čtyřiceti minutách to přitom na žádný happy end nevypadalo. Češi dvakrát inkasovali, Švédové byli silní v osobních soubojích, nepouštěli Pešánovu partu do příliš velkých šancí a mířili za výhrou, která by jim uchovala reálnou šanci na čtvrtfinále.

„Samozřejmě jsme nechtěli panikařit, ale není to lehké, když prohráváte 0:2 po první třetině. Byli jsme trpěliví, našli jsme během zápasu svoji hru a systém, co chceme hrát. Padlo nám to tam," oddechl si Vrána, který nastoupil do třináctého utkání za národní tým a číslo, které je považováno za symbol smůly, mu přineslo štěstí.

Jakub Vrána (uprostřed) se snaží překonat brankáře Švédska Adama Reideborna, vpravo je Magnus Nygren.

Vít Šimánek, ČTK

„Dal velkej gól, což je jeho práce. Od toho tady je, on to umí, a nakonec byl vyhlášenej nejlepším hráčem zápasu, takže super. Budeme potřebovat od něj takové věci, abychom byli na turnaji úspěšní," prohlásil na adresu odchovance Letňan kapitán Jan Kovář, který ve 45. minutě srovnal na 2:2 a poté připravil vítězný gól pro Kloka.

Češi znovu potvrdili, že jim na turnaji fungují přesilovky, proti Švédům využili dvě a díky nim i smazali dvoubrankový deficit. „To je naše pointa tam jít a ohrozit gólmana, v důležitých momentech to může rozhodnout i zápas. Dneska se nám to povedlo," utrousil Vrána.

Měl potíže s ramenem, ve středu netrénoval a do utkání měl být původně připravený jako třináctý forvard. Přesto naskočil do druhé formace a byl u první příležitosti Česka, když po jeho přihrávce prodloužil Chytil puk na Sekáče, který však minul. Během první třetiny ale Vrána odjel na střídačku s bolestivou grimasou a s jeho dalším pokračováním v zápase to nevypadalo dobře. Přesto hrál dál a ve třetí části přišla jeho velká chvíle...

„Nechci o tom moc mluvit, není to úplně stoprocentní. Medical Team ale tady dělá výbornou práci a hrozně mi pomáhá, abych mohl hrát," tvrdil Vrána pro Českou televizi.