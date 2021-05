Čeští hokejisté se řítili do propasti. Po čtyřiceti minutách prohrávali 0:2 a vidina čtvrtfinále mizela v nedohlednu. Ještě ale včas zatáhli za záchrannou brzdu. Předvedli svou nejlepší třetinu na šampionátu, v rozpětí sedmi minut otočili skóre a po Flekově pečeti do prázdné branky vydřeli vítězství 4:2, které nechává při životě reálnou českou šanci na postup.

Nejdříve dorovnali gólové manko využitými přesilovkami, pak to byl právě obránce Klok, jenž získal finský titul s Raumou, kdo překonal Reideborna střelou od modré čáry po Kovářově vyhraném buly. „Vyplaval ke mně puk na vrchol kruhu a měl jsme před sebou strašně moc prostoru. Chvilku jsem čekal, až tam Kubalda trošku zacloní gólmanovi a pak jsem viděl místečko u vzdálenější tyče, tak jsem to tam zkusil poslat," uvažoval Klok.

Přes českou snahu se přitom pro oba celky takřka existenční zápas dlouho vyvíjel lépe pro Švédy. „Nejprve jsme propadli a inkasovali z přečíslení dva na jednoho. A pak přišel můj zbytečný faul a dostali jsme druhý gól, což nás trošku zaskočilo," řekl Klok, jenž se téměř celou druhou třetinu nedostal na led.

„Posadil jsem ho a točil jen šest beků, abych dal impulz směrem k týmu, že nemůžeme být hloupí a dělat takhle nesmyslné, nic neřešící fauly. Taková veřejná minipoprava. To jsou věci, které mohou lámat nejen zápas, ale třeba i celý turnaj. Lukášově stylu ale hrozně fandím a moc ho jako obránce respektuji, takže jsem ho vrátil do hry a musím být rád, že jsem tak učinil," řekl Pešán na adresu střelce vítězného gólu.

Může myslet na dárek

Klok se naplno chopil druhé šance. „Makal jsem, jak to šlo. Nic jsme nevzdali, všichni pokračovali v tvrdé práci, ukázali bojovnost i obětavost a Švédům možná ve třetí části trošku došla šťáva. My ale pořád bruslili, vytvářeli si šance, a hlavně jsme je konečně proměnili," usmíval se Klok, který má den po skončení MS 26. narozeniny a je jasné, že by možnost hrát zápasy o medaile bral jako nejlepší dárek.

K tomu má národní tým ale ještě hodně daleko. Před zápasem se Švédy totiž podlehl Rusům i Švýcarům, Bělorusko porazil až 3:2 v prodloužení a v tabulce skupiny bylo Česko najednou poslední.

Další ztráta bodů by pro ně měla fatální důsledky, vážnost situace si všichni reprezentanti, včetně Kloka, uvědomovali. „Je to velká úleva. Tlak na nás byl, věděli jsme, o co hrajeme. Švédové na tom byli prakticky stejně. Po psychické stránce to byl těžký zápas, ale ukázali jsme v něm mentální sílu," podotkl odchovanec vítkovického hokeje.

Reprezentantům bylo hned po vydřeném skalpu Švédů jasné, že musí v Rize vítězit dál. Pro cestu do čtvrtfinále je nutné bez klopýtnutí v sobotu přejít přes britskou překážku a nezaváhat ani v pondělí na dánské. „Letošní mistrovství je ale strašně nevyzpytatelné. Všichni vidíte, jaké se tu rodí výsledky, takže není prostor pro nějakou euforii. V dalších zápasech nás nic lehkého nečeká, ale cítíme, že jsme udělali moc důležitý krok, abychom konečně šli správnou cestou," uvědomil si Klok.

