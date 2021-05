Kdo by o přestávkách čtvrteční bitvy se Švédy čekal v kabině českého národního hokejového týmu na MS v Rize velkou bouřku a spršku ostrých výrazů, mýlil by se. Rušno v ní za nepříznivého stavu bylo ale dost. „V zápase, kdy jde už skoro o všechno a tým prohrává 0:2, je potřeba ho nabudit,“ líčil útočník Jiří Sekáč.

Čeští hokejoví reprezentanti se ve čtvrtek večer ocitli v kritické situaci. Pokud by ve třetí třetině nesmazali dvougólový deficit, čtvrtfinále MS by se jim vzdálilo na míle daleko. „V šatně to už nebylo o nějaké taktice, ale spíš o tom, abychom pořád věřili," popisoval kapitán Jan Kovář dění v kabině po čtyřiceti minutách utkání.

„Hlasy se trochu zvýšily. Nebylo to ale o tom, že by někdo na někoho něco házel, nadávali jsme si a vyčítali si situace. Spíš jsme si řekli, co musíme zlepšit," prohlásil Sekáč. On sám patřil mezi hráče, kteří si o pauze vzali slovo. „Po první třetině jsem měl menší proslov. Říkal jsem, že to takhle rozhodně nejde, že jsme na MS a nemůžeme čekat, že to za nás udělá někdo jinej," burcoval spoluhráče osmadvacetiletý křídelník.

Český tým měl optickou převahu, jenže vyložené šance si nevytvářel. „V první pauze jsme si dali trochu céres, ale nic strašného. Spíš jsme se povzbudili. Řekli jsme si, že musíme být daleko aktivnější, agresivnější a víc střílet. Bylo tam víc podpory, než že bychom se v šatně kárali," vykládal útočník Omsku.

Trenér české reprezentace Filip Pešán při utkání se Švédy.

Vít Šimánek, ČTK

Řeč k mužstvu pronášeli hlavně starší a zkušení hráči. „Slovo si berou nejčastěji. V týmu ale panuje dost vyrovnaná atmosféra. Kdo má zrovna chuť k tomu něco říct, své dojmy předá," tvrdí muž, jenž na turnaji v Rize zatím neprotrhl střeleckou smůlu.

Další možnost bude mít v sobotu proti Velké Británii. Pešánova parta potřebuje potvrdit triumf (4:2) nad Seveřany, zapsat do tabulky povinné vítězství za tři body a o krůček se zase přiblížit čtvrtfinále.

Sekáč však v Olympijském sportovním centru nečeká snadnou práci. Nováček elitní divize MS ostatně poslal varování hned několika výsledky. Trápil Slováky i Švédy, o bod obral Dány, a hlavně skolil v základní hrací době 4:3 Bělorusy. „Papírově jsou možná nejslabší ve skupině, ale jak vidíte, celý šampionát je dost vyrovnanej a všechny týmy se musejí respektovat," říká dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru před pátým vystoupením české reprezentace na šampionátu, které začne v 11:15 hodin.