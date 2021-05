Podruhé na letošním světovém šampionátu se zapsal do kolonky střelců. Filip Chytil v polovině druhé třetiny procpal puk k levé tyči, i díky jeho gólovému příspěvku nakonec čeští hokejisté srazili nepříjemné Brity a dokráčeli k povinné výhře 6:1.

Chytil předvedl pěknou individuální akci. Ve 33. minutě si vybruslil z pravého křídla před branku, stáhl si kotouč z bekhendu na forhend, aby ho nasměroval nad lapačku Whistleho. „Původně jsem plánoval, že provedu trochu něco jiného. Natlačil jsem si tam nohu a chtěl udělat nějakou parádičku. Jenže jsem viděl, že gólman jde trochu dál od tyčky, takže jsem to jenom zvednul," popisoval pro Českou televizi svůj radostný moment útočník New Yorku Rangers, jenž v tu chvíli poslal český celek do trháku 4:0.

V zápase byl přitom pouze jedním ze dvou forvardů, kteří proti Velké Británii skórovali. Zbylé čtyři góly nasázeli obránci. „Soupeř hrál stylem, že se stahoval víc k bráně a obránci měli tedy víc prostoru na střelu. Byli aktivní, teď to jenom přenést do dalších zápasů," přeje si. Zkraje turnaje nastupoval na křídle, teď se ovšem vrátil na svoji obvyklou pozici centra, která mu sedí. „Cítím se už perfektně. Odehrál jsem na něm celé dvě sezony po sobě, to je moje pozice, tam se cítím nejsilnější," pokyvoval.

Souboj v předbrankovém prostoru v zápase MS mezi ČR a Velkou Británií. Zleva Mark Richardson, Jakub Flek a brankář Jackson Whistle.

Vít Šimánek, ČTK

Zatímco Chytil se trefil v Rize podruhé, Michael Špaček na první zásah na turnaji stále čeká. Přitom v sobotu sršel aktivitou, pálil, jenže střeleckou smůlu neprolomil. Do statistik utkání se však zapsal dvěma asistencemi. „Když dáte gól, pomůže vám to samozřejmě psychicky, ale důležité je, že jako tým jsme odehráli slušné utkání. Nic nepodcenili, pomáhali si v soubojích, snažili se tlačit do brány a měli pěkné akce," liboval si borec, který pomohl Třinci k extraligovému titulu.

Češi měli duel proti papírově nejslabšímu mužstvu skupiny pod kontrolou. Byť Britové bruslařsky stíhali a Roman Will musel několikrát ukázat svoje umění. „Jsme rádi za tři body, protože jsme se ze začátku docela trápili. Bylo těžké jim dát gól, naštěstí v druhé třetině jsme odstartovali výborně. V prvních střídáních jsme se rychle prostřídali, využili jsme toho, když byli unavení, dali rychlé góly a náskok už udrželi," připomněl Chytil.

Brankář hokejové reprezentace Roman Will v zápase MS v hokeji proti Velké Británii.

Vít Šimánek, ČTK

Národní tým povolil protivníkovi pouze čestný úspěch a potvrdil čtvrteční veledůležitý triumf nad Švédy. „Na střídačce jsme se s kluky povzbuzovali. Furt jsme si říkali střídání po střídání, až až skočíme na led, abychom vyhrávali souboje, pomáhali si, hráli zodpovědně. Možná se občas stalo, že padla přihrávka navíc, ale to je prostě hokej," poznamenal Špaček, jemuž polední začátek souboje nevadil.

„Je to o hlavě, jak si to člověk nastaví. Já si akorát řekl, že půjdu dřív do postele, abych se vyspal. Protože před zápasem tentokrát nebyl čas si schrupnout," dodal.