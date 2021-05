Hokejisté Spojených Států americký zvítězili na mistrovství světa v Rize nad Norskem 2:1 a po čtvrté výhře v pěti zápasech udělali další velký krok k postupu do čtvrtfinále. Norové naopak po čtvrté porážce ze šesti duelů přišli i o teoretickou naději na účast v play off. Američané získali do poloviny zápasu dvoubrankové vedení díky Conoru Garlandovi a Tageu Thompsonovi, v 55. minutě zkorigoval výsledek Ken André Olimb.