Po sobotním programu na hokejovém mistrovství světa v Rize už je zase o něco jasněji, za jakých konstelací postoupí český nároďák do čtvrtfinále, i když situace v základní skupině A je i nadále docela zamotaná. Svěřenci trenér Pešána můžou slavit postup už po pondělním zápase s Dánskem. Stejně tak ale už po jeho skončení mohou mít jistotu, že vůbec poprvé v historii nepostoupí na šampionátu do play off.

Češi mají před svými posledními zápasy ve skupině proti Dánsku (pondělí od 15:15 SELČ) a Slovensku (úterý od 15:15) vše ve vlastních rukách. Pokud oba duely zvládnou, postup je nemine. A to s velkou pravděpodobností i v případě, že v obou utkáních uspějí až v prodloužení či nájezdech.

Za jakých okolností postoupí Češi už po zápase s Dány?

A) Pokud Švédové v neděli získají dva body proti Slovensku a Češi o den později proti Dánsku vyhrají po 60 minutách. Výběr Tre Kronor by tak měl před posledními duely o tři body méně a už by Pešánovu družinu nemohl kvůli horší bilanci vzájemných zápasů přeskočit.

B) Pokud Švédové získají se Slovenskem maximálně bod, postačí Čechům jakákoliv výhra nad Dány.

Tabulka skupiny A: 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 3. Švýcarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4

V případě, že Švédové se Slováky neztratí ani bod a Češi porazí Dány, o (ne)postupu Pešánova týmu se rozhodne až v úterý, v závěrečný den základních skupin. Čechům by s jistotou stačily dva body proti Slovensku. Možná nakonec i jeden nebo dokonce žádný, záležet bude na dalších výsledcích skupiny A, a hlavně úterním souboji Švédů s Rusy. Výběr Tre Kronor každopádně potřebuje sbornou porazit, ideálně za tři body. Pokud Seveřané Rusy nezdolají, Čechům vstupenku do čtvrtfinále zajistí i nula v zápase se Slováky.

Pozn: Veškeré tyto varianty počítají s tím, že Švýcaři ve svých posledních dvou duelech skupiny s Běloruskem a Velkou Británií získají alespoň tři body.

Zbývá odehrát v základní skupině A: Neděle 15:15 Bělorusko - Švýcarsko Neděle 19:15 Švédsko - Slovensko Pondělí 15:15 Česko - Dánsko Pondělí 19:15 Rusko - Švédsko Úterý 11:15 Švýcarsko - Velká Británie Úterý 15:15 Slovensko - Česko Úterý 19:15 Rusko - Bělorusko

Jenže co když Češi získají s Dány jen bod...

A) Pokud Švédové získají proti Slovensku a Rusku šest bodů, musí Češi porazit v základní hrací době Slováky. Pak by měli Češi, Slováci a Švédi 12 bodů a minitabulka sestavená ze vzájemných zápasů by Pešánově partě zajistila jedno z postupových míst do čtvrtfinále. (12 bodů by mohli mít i Švýcaři, i tak by ale Češi v minitabulce složené ze vzájemných zápasů figurovali na postupové příčce.)

B) Pokud Švédové získají proti Slovensku a Rusku pět bodů, stačí Čechům dvoubodová výhra nad Slovenskem.

Češi se radují z gólu proti Švédům. Zleva Matěj Stránský, Filip Chytil, autor branky Jakub Vrána a Libor Šulák.

Vít Šimánek, ČTK

C) Pokud Švédové získají proti Slovensku a Rusku čtyři body a méně, musejí Češi porazit Slováky alespoň v prodloužení či nájezdech.

Pozn: Vše za předpokladu, že Švýcaři získají ve svých zápasech s Běloruskem a Velkou Británií alespoň tři body.

A co když Češi nezískají s Dány ani bod...

V tom případě s velkou pravděpodobností skončí už ve skupině. A to za předpokladu, že Švýcaři vydolují alespoň tři body z duelů s Běloruskem a Británií. Můžou je mít ještě před pondělním českým zápasem s Dány, protože s Běloruskem hrají Švýcaři už v neděli odpoledne.

Český reprezentant Lukáš Klok se raduje z branky do sítě Velké Británie v zápase MS v hokeji.

Vít Šimánek, ČTK

Švýcaři by tak měli 12 bodů, zatímco Češi by měli maximálně 11, stejně jako Dánové. A ve prospěch Dánů by hovořila lepší bilance vzájemných zápasů. A Pešánově družině by nepomohla ani varianta, kdyby se s Čechy a Dány dostali na 11 bodů i Švédové. Sestavovala by se minitabulka ze vzájemných zápasů, v níž by měli Dánové šest bodů a do čtvrtfinále