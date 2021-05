"Je super, že jsme ve čtvrtfinále," pochvaloval si hvězdný finský bek Olli Määttä. "V dnešní době jsme nastavení tak, že když už jedeme na turnaj, chceme ho vyhrát. Chceme být každým zápasem lepší a lepší. Na výsledky moc nekoukáme, zajímá nás především naše vlastní hra. I když tam dnes bylo pár dobrých věcí, myslím, že jsme neodehráli zrovna povedený zápas," přiznal Määttä.

Už ve čtvrté minutě poslal Finy do vedení Mäenalanen. Oba týmy si pak zkusily hru v početní výhodě, ale bez úspěchu. Domácí srovnali krok 81 sekund před první pauzou, kdy Dzierkals dokonale využil zakrytého výhledu Säteriho.

Lotyše vyrovnání hodně povzbudilo a v úvodu druhého dějství měli navrch. Autor lotyšského gólu Drzierkals mohl ve 24. minutě přidat další, při bekhendové dorážce zblízka ale nedokázal překonat Säteriho. Parádní individuální akcí se v polovině utkání blýskl Roberts Bukarts, ani on ale vyrovnaným stavem nepohnul.

Na konci 35. minuty přišel velký závar u lotyšské branky a Ojamäki nedokázal přehodit Kalninšův beton. Seveřany to nemuselo dlouho mrzet, neboť o chvilku později šli znovu do vedení, které jim zajistila povedená teč clonícího Pakarinena.

Lotyši se ale nehodlali s porážkou jen tak smířit. Ve 46. minutě se při přesilovce protáhl do šance Jaks, ale nedal. Stejně dopadl při přečíslení tří na dva Mäenalanen, Kalninš se proti jeho ostré ráně bez přípravy stihl přesunout včas. Domácí se dočkali v 54. minutě: Darzinš bekhendem nahodil puk před branku a fantastickou tečí změnil dráhu jeho letu Dzierkals.

"Vypadalo to, že z toho může být přečíslení tři na dva a mým úkolem bylo jít do branky. Viděl jsem, jak Lauris vystřelil, já jsem pak ten puk tečoval. V první chvíli jsem vůbec nemohl uvěřit tomu, že to skončilo gólem. Je to pro nás moc důležitý bod," popsal gól na 2:2 Dzierkals.

Zápas nakonec došel až do prodloužení. Při hře tři na tři měly oba celky několik možností rozhodnout. Roberts Bukarts se ocitl ve dvou šancích, neuspěl ani finský kapitán Anttila, ale pouhé čtyři sekundy před vypršením nastavení rozhodl Lundell.