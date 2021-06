Gól Zadiny po 29 sekundách hry nasměroval české hokejisty k výhře 7:3 nad Slovenskem. Národní tým šetřil v závěrečném vystoupení ve skupině na MS v Rize opory, přesto derby dovedl do úspěšného konce, když se gólem a asistencí blýskli Filip Zadina, Michael Špaček, Matěj Stránský i Libor Šulák. Výběr kouče Filipa Pešána obsadil v tabulce konečné třetí místo a ve čtvrtfinále vyzve ve čtvrtek Finsko.

Utkání skupiny A mistrovství světa v hokeji: Slovensko - ČR, 1. června 2021 v Rize. Zleva Slovák Peter Cehlárik, bránící Češi David Musil, Libor Hájek, Jakub Flek a Michael Špaček, Kristián Pospíšil ze Slovenska a český brankář Roman Will.

Slovák Matúš Sukeľ(uprostřed) dává gól. Vlevo je český brankář Roman Will, vpravo Michael Špaček.

Trenéři provedli pro duel se Slováky, kteří taktéž nechali odpočívat několik klíčových hráčů, hned sedm korekcí v sestavě s vědomím, že finální výsledek zápasu už nic nezmění na postupu obou mužstev do čtvrtfinále. Volno dostali třeba Hrubec, Hronek, Vrána, Sekáč, Kubalík nebo Kovář. Místo nich naskočili borci, kteří v Rize zatím nedostávali tolik prostoru. Ať už Moravčík, Radil či Zohorna.

Nečekaná komplikace přitom nastala ještě při rozcvičení, kdy si zranění v horní části těla přivodil Chytil. Češi ovšem měli snový start. Hanzl vyhrál buly, puk se postupně dostal do útočného pásma, kde vypálil Hájek. Trefil ale Cehlárika, od jehož brusle se kotouč odrazil k volnému Zadinovi, který ve 29. sekundě ranou pod víko vstřelil svůj druhý gól na turnaji.

Slováci sice mohli brzy odpovědět, když se do dobré palebné pozice dostal Krištof, jenže první třetina patřila hráčům v červenobílých dresech. Dvakrát pálil nebezpečně Flek, jednou ho vychytal Hudáček, podruhé rychlonohý křídelník po přihrávce Zadiny zblízka přestřelil.

V síti neskončilo ani Špačkovo zakončení po přihrávce Lence, přesto se první jmenovaný trefy na MS dočkal. Grman u zadního mantinelu chyboval, puk poslal přesně na hůl před brankou stojícího Zadiny, který ho přiklepl Špačkovi a ten neměl do poloodkryté klece potíže skórovat. Jedinou vážnější příležitost Slováků měl na holi Slafkovský, jenže na Willa nevyzrál stejně jako v samém závěru ranou Nemec.

Češi dobře vstoupili i do prostřední části. Šustrovu ránu ztečoval za Hudáčkova záda Radil. Čtvrtý gól na hokejce měl Blümel, jenže slovenského gólmana bekhendem nepřekonal. Národní tým poté polevil v obraně a Slováci snížili. Will ještě vyčapal velkou šanci Cehlárika, pak se ale po chybě Šustra objevil sám před Willem Sukeľ, který už zasunul puk do české branky. Jenže Šulák dělovkou od modré využil v závěru druhé třetiny početní výhodu a o vítězi derby nebylo pochyb.

Zvlášť když v závěrečné periodě, do které Slováci nasadili do brankoviště Húsku místo Hudáčka, náskok ještě zvýraznili. Lenc sice netrefil přesně, pak ale Hanzl dobře napadal Pospíšila a po jeho zaváhání Stránský napálil puk k pravé tyči. Sedmadvacetiletý křídelník se těšil z premiérového zásahu na MS stejně jako vzápětí Blümel, který se ve středním pásmu odpoutal od protihráče a z úhlu střelou pod horní tyč nachytal slovenského gólmana.

Českou radost už nezkalila ani trefa Bučka, který zmírnil slovenskou porážku. O sedmý gól se pokoušel Hájek, ale místo toho Pospíšil vymetl horní kout Willovy branky. Jenže ani stav 6:3 nevydržel až poslední sirény. Slováci v závěru odvolali gólmana, zkusili to v šesti, jenže do prázdné branky zpečetil český triumf Hájek.

Mistrovství světa v hokeji v Rize: Skupina A (Olympic Sports Centre): Česká republika - Slovensko 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) Branky a nahrávky: 1. Zadina (Hájek, Moravčík), 16. M. Špaček (Zadina), 23. Radil (Šustr, Šulák), 40. Šulák (M. Špaček), 44. M. Stránský, 46. Blümel (M. Stránský, Moravčík), 60. Hájek (R. Hanzl, Smejkal) - 27. M. Sukeľ (Faško-Rudáš), 49. Bučko (Holešinský. Buc), 59. Pospíšil (Cehlárik, Gachulinec). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Bruggeman - Oliver (oba USA), Constantineau (Fr.) . Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. ČR: Will - Moravčík, Hájek, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, D. Musil - Zadina, R. Hanzl, Flek - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Radil, T. Zohorna, Smejkal - Blümel, A. Musil. Trenér: Filip Pešán. Slovensko: J. Hudáček (41. Huska) - Gernát, Kňažko, Nemec, Rosandič, Grman, Jánošík, Gachulinec, Bučko - Cehlárik, Slafkovský, Pospíšil - Studenič, Krištof, Lantoši - Faško-Rudáš, M. Sukeľ, Kelemen - Holešinský, Buc, Liška. Trenér: Craig Ramsay.